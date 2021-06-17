В Гомельской области пустующие здания передают предпринимателям – они организовывают там новые производства

Источник материала: ОНТ

От мини-пекарен до крупных производств. Любой успешный бизнес всегда начинается с помещения. В Гомельской области старые пустующие здания передают предпринимателям – затем там рождаются уникальные для региона проекты. Речь идёт о бывших гособъектах, которые ещё совсем недавно находились в плачевном состоянии и приносили одни убытки, а теперь прибыль.

Ещё совсем недавно в этом здании возле аэропорта не было ни окон, ни дверей, ни коммуникаций. Местные власти даже подумывали его снести, но перед этим всё же решили провести аукцион – а вдруг найдётся покупатель. Выставили за относительно небольшие деньги. Сработало. Уже через месяц здесь началась реконструкция. Сейчас некогда заброшенную гостиницу и вовсе не узнать.

Да, купить комнату в гостинице – вполне себе реальность. Это и был бизнес-план нового владельца: построить недорогое жильё для тех, кто не может позволить себе квартиру. Три километра от города, десять минут до центра.

Марина Янушевская, житель г.Гомеля: «У меня своего жилья вообще в Гомеле нет, я из Гродненской области. Поэтому приобрела для проживания. Кухня, пожалуйста, холодильник, стиральная машина, горячая вода, всё есть, а что ещё надо для жилья, чтобы жить».

Шестьдесят мини-квартир в корпусе уже продано. Остаётся ещё сорок. Площадь – по желанию покупателя. В среднем от 16 до 40 квадратов, включая санузел и кухонную зону.

Сергей Семуткин, индивидуальный предприниматель: «Коммуникации в данный момент все заведены. Централизованная вода, канализация, своя котельная у нас работает на твёрдом топливе. Ну, завлекаю, в первую очередь, ценой: если взять в городе, как минимум в два раза это всё дороже идёт».

Любое бизнес-начинание – это не только хорошая идея, но и помещение, в котором её можно реализовать. Поэтому интерес к аукционам только растёт. Ежегодно регион выставляет на торги более двухсот объектов коммунальной собственности. В основном, это здания в бывших военных городках, а также закрытые школы, детсады, бани и клубы в райцентрах и сельской местности. Обычно они требуют ремонта, но при этом дорогие в содержании. Широкий диапазон цен начиная от одной базовой величины.

Оксана Чепурная, заместитель председателя комитета государственного имущества Гомельского облисполкома: «Приобретая объект за одну базовую величину, покупатель принимает на себя ряд обязательств. Это ввод объекта в эксплуатацию в течение какого-то определённого периода и осуществление на объекте предпринимательской деятельности. Также в течение определённого периода, установленного договором, покупателю запрещено отчуждение этого имущества. Но, как правило, бизнес ведёт себя ответственно».

История этого предприятия в промзоне как раз из таких. Раньше здесь был завод, который выпускал мел и зубной порошок. Потом 17 лет простоя и, казалось бы, здание уже не спасти. Спасли. После покупки за одну базовую частник сделал ремонт, завёз оборудование и развернул здесь абсолютно новое производство.

Сергей Плечёв, заместитель директора частного предприятия: «Здесь был развал, то есть это были руины, как после Второй мировой войны. Обязательства были всё это вычистить, наладить производство, то есть купить оборудование, установка оборудования, и выпуск готовой продукции».

Производят термопанели для облицовки и утепления зданий. Уникальная для Беларуси технология. Продают в Россию, Чехию, Германию и Финляндию. Пятьдесят рабочих мест.

Марина Трифонова, оператор частного предприятия: «И будем, я думаю, в дальнейшем стремиться к лучшему – всё более расширяться, и, думаю, будет ещё выше у нас и зарплата, и как бы большие будем брать объекты».

По такой же схеме, с аукционов, только в прошлом году в области продано около ста объектов. Заброшенные здания приносили убытки, а теперь – доход. И это не просто стимулирует бизнес, но и вдыхает в экономику региона новую жизнь. Особенно на селе. Там, где нет градообразующих производств. Авторам интересных бизнес-идей предлагают воспользоваться Единой информационной базой неиспользуемого имущества. С её помощью потенциальный инвестор может в режиме реального времени найти подходящий вариант для вложения денег.

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