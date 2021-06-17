ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кому на мировой арене нужна сильная суверенная Беларусь? Мнением поделился журналист-международник Глеб Лавров

17.06.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Кому на мировой арене нужна сильная суверенная Беларусь? Мнением поделился журналист-международник Глеб Лавров

Суверенная, независимая и процветающая Беларусь – это единственный актив в новом мире, который очень сложно получить и сохранить, но просто необходимо это сделать. Такую мысль в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил журналист-международник Глеб Лавров.

Глеб Лавров: «Суверенитет – это актив. Тут как с миллионом: есть миллион, нет миллиона – это уже два миллиона разницы. Суверенитет есть и нету – это абсолютная разница. Суверенитет – дорогой актив. И на то, чтобы его поддерживать, надо тратить внутренние средства системы. И очень большие. В условиях цифровой колонизации, а именно сейчас этот процесс уже окончательно можно назвать так, когда крупные страны рассматривают все, не включенные в противостояние за искусственный интеллект, они рассматривают как цифровые колонии – сегодняшние, существующие или потенциальные, чуть позже. Сегодня суверенитет – это актив, обслуживать его очень дорого. Сохранять его необходимо. Потеряли, нет суверенитета, не о чем с вами разговаривать. Вы распадаетесь как страна на огромное количество конечных пользователей цифрового мира. И здесь, значит, ни о каком едином решении, единой политике, едином выживании нет речи. Сегодня в цифровом мире вы или страна, или никто. Среднего нет. Суверенитет – это то, что приобретает в условиях цифровой реальности принципиально новое значение. Мы даже еще не знаем, насколько сильным активом это будет в цифровом мире. Но когда начнется противостояние не только государств между собой, но и компаний и государств между собой, вот в этом новом мире, который будет не завтра, но послезавтра, вот в этом новом мире сохранение суверенитета – это будет то, что у кого-то есть, а у кого-то нет вообще. Суверенная, независимая и процветающая Беларусь – это единственный способ выживания в новом мире».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суверенная, независимая и процветающая Беларусь – это единственный актив в новом мире, который очень сложно получить и сохранить, но просто необходимо это...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кіраўнікі МЗС Вялікабрытаніі і Расеі закранулі тэму Беларусі ў тэлефоннай размове
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by