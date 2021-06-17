Белстат заявил о росте ВВП Беларуси на 3,1%, новации в валютном регулировании и запрет на поставку небезопасных товаров. Рубрика «Ближе к делу»

Источник материала: ОНТ

По итогам прошлого года Китай стал вторым торговым партнером Беларуси, после России. Активно развиваются экономические контакты и в 2021 году. Сколько прибавила наша экономика за пять месяцев года? Какую небезопасную продукцию не пустили на прилавки магазинов? И что изменится для белорусов с июля в сфере валютного регулирования? Все подробности в нашем экономическом обзоре.

Экономика Беларуси продолжает рост. ВВП за пять месяцев превысил 63,5 миллиарда рублей.

Валовой внутренний продукт вырос на 3,1% по сравнению с таким же периодом 2020. Это данные Белстата и первая оценка показателя. Она будет ещё уточняться.

Отмечу, что в этом году по прогнозу рост ВВП запланирован на уровне 1,8%. В позитивном ключе сейчас идут дела в промышленности. Объём производства в январе-мае вырос более чем на 11% и оценивается в 58,5 миллиардов рублей. Основной рост – в обрабатывающей промышленности и снабжении электроэнергией. Основа для динамики в промышленности – спрос на внешних рынках. И он растёт. Только за четыре месяца поставки увеличены более чем на треть. Экспортная выручка оценивается практически в 3 миллиарда долларов. И заработали больше на товарах разной группы. Не только химической и нефтяной промышленности. Продукцию не складируем, запасы – на минимуме за последние 8 лет.

Что изменится в сфере валютного регулирования?

Кстати, юрлица-резиденты должны обеспечивать зачисление экспортной валютной выручки на белорусские счета. Об этом речь идёт в новом законе в сфере валютного регулирования. Он вступает в силу в начале июля. Нацбанк уже сообщил о вводе в эксплуатацию веб-портала «Регистрация валютных договоров».

И вот о предстоящих изменениях поговорим с управляющим партнёром юридической группы Сергеем Беляевым. Пожалуй, самое обсуждаемое – это упрощение операций, связанных с движением капитала. Что белорусы, резиденты, (как в качестве физлиц, так и юрлиц) смогут делать без разрешения Нацбанка?

Сергей Беляев, управляющий партнёр юридической группы: «Если в дух словах, то любые валютные операции. Которые подсказывает белорусам здравый смысл, но если развёрнуто, то существует достаточно сложная система. Валютные операции делятся на текущие операции и на движение капитала. С 9 июля это отменяется и белорусы, в принципе, ещё раз повторюсь, смогут делать всё, что угодно без разрешения Нацбанка. Вместе с тем существуют ограничения, связанные с регистрацией сделок при достижении определённых размеров для юрлиц – отдельно. Для физлиц – это 2000 базовых величин (БВ) либо 23 тысячи долларов примерно, для юрлиц – 4000 БВ».

Ключевым в системе мониторинга валютных операций Нацбанком должен стать валютный договор. Как его нужно будет регистрировать?

Сергей Беляев, управляющий партнёр юридической группы: «Регистрировать необходимо будет на специальном портале, который начнёт работу 9 июля. Как прописано, и банки, в которых вы обсуживаетесь будут иметь возможность предоставлять такую услугу, естественно, за плату. Если вы решили самостоятельно это делать, то необходимо юрлицу озаботиться получением цифровой подписи. Физлицу достаточно будет входить в свой личный кабинет по логину и паролю. Обязанность по регистрации договора, как я уже сказал, возникает у физлиц по достижении 2 000 БВ сделки, у юрлиц – 4000 БВ или если сумма не определена в договоре».

В страну должна поступать экспортная выручка. Но Нацбанк меняет подход к репатриации средств. Как это будет работать?

Сергей Беляев, управляющий партнёр юридической группы: «Репатриация – это ещё раз, как мы это читаем, это попытка законодателя донести до субъектов хозяйствования, что, если вы перечислили деньги за границу и обязательства нерезидент не исполнил, то предпримите все шаги от вас зависящие для того, чтобы эти деньги вернуть в страну».

Что изменилось в правилах перевозок ж/д транспортом?

Что касается передвижений белорусов, то ездить на поезде будем по новым правилам. Пассажиры, которые предпочитают нижние полки, при покупке больше одного билета в интернете, смогут оставить их за собой. Само собой, если эти места ещё не выкупили.

Если в путь отправляется организованная группа, то бронировать места теперь можно за 60 дней до поездки. Раньше было на две недели меньше. Вернуть билет пассажир может, как из-за своей болезни или несчастного случая, так и по причине недомогания спутника. До этого правило работало только на международных маршрутах. Есть изменения и по перевозке собак. Ограничения по высоте в холке отменили. Если от перевозчика нужна помощь, на платформе или в вагоне, то пассажир может сказать об этом за 24 часа, а не за двое суток, как раньше.

Какие товары не попали на прилавок из-за красителей?

А вот ввоз и обращение более сотни импортных товаров с начала года под запретом Госстандарта. Причина в красителях, которые обнаружили в пищевой продукции. То есть производители просто нарушили техрегламент ЕАЭС.

В стоп-лист попали печенье, мармелад, конфеты, мороженое и даже жвачки. Содержание синтетических красителей в некоторых сладостях было завышено в три и даже шесть раз! И на упаковке об этом ни слова. Более того, производители даже не проводили такие испытания и пытались продать свой товар в Беларуси. А эти добавки влияют на внимание и активность детей! Нашли наши специалисты и пресловутый Е122, который вообще запрещен. Вся информация об опасной продукции есть на специальном портале Госстандарта.

Сколько денег потерял владелец TikTok?

А вот владелец Тик-Ток потерял 45 миллиардов долларов. Китайская компания ByteDance, которой принадлежит сервис, фиксирует чистый убыток за 2020 год. Об этом пишет The Wall Street Journal. Причина финансовых потерь якобы в корректировке бухгалтерского учёта и выплатах сотрудникам. При этом выручка компании в 2020 году увеличилась более чем вдвое и превысила 34 миллиарда. У TikTok больше двух миллиардов скачиваний, а пользователей – свыше миллиарда.

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