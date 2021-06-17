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Как не нужно красить волосы: 7+ попыток, которые плохо закончились. Посмотрите и не повторяйте этого никогда!
Источник материала: ОНТ
Шокирующие фото после неудачных экспериментов с окраской волос дома опубликовал
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Фото: соцсети
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Как не нужно красить волосы: 7+ попыток, которые плохо закончились. Посмотрите и не повторяйте этого никогда!
Шокирующие фото после неудачных экспериментов с окраской волос дома опубликовал ridus.ru. Если вы окрашиваете волосы дома, помните, что результат может быть...
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