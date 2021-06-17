Как не нужно красить волосы: 7+ попыток, которые плохо закончились. Посмотрите и не повторяйте этого никогда!

Источник материала: ОНТ

Шокирующие фото после неудачных экспериментов с окраской волос дома опубликовал ridus.ru .

Если вы окрашиваете волосы дома, помните, что результат может быть непредсказуем. Смотрите сами и постарайтесь избежать подобных сценариев!

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Девушка накрыла голову целлофановым пакетом, а потом очень пожалела об этом









Всегда проверяйте, есть ли у вас аллергия на краску









Бутылочка с краской просто взорвалась









Если вы слишком поздно заметили, что перчатки порваны...





Иногда не стоит экономить, ведь волосы отращивать придётся очень долго





А должен был получиться блонд...













И снова – аллергия на краску для волос









Когда ребенок добрался до тонирующего средства мамы, пока она спала





Фото: соцсети

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