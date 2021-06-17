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Как не нужно красить волосы: 7+ попыток, которые плохо закончились. Посмотрите и не повторяйте этого никогда!

17.06.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как не нужно красить волосы: 7+ попыток, которые плохо закончились. Посмотрите и не повторяйте этого никогда!

Шокирующие фото после неудачных экспериментов с окраской волос дома опубликовал ridus.ru

Если вы окрашиваете волосы дома, помните, что результат может быть непредсказуем. Смотрите сами и постарайтесь избежать подобных сценариев!

Как быстро превратиться в Смурфетту из мультфильма про смурфиков?

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Всегда проверяйте, есть ли у вас аллергия на краску



Бутылочка с краской просто взорвалась



Если вы слишком поздно заметили, что перчатки порваны...


Иногда не стоит экономить, ведь волосы отращивать придётся очень долго


А должен был получиться блонд...




И снова – аллергия на краску для волос



Когда ребенок добрался до тонирующего средства мамы, пока она спала


Фото: соцсети

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Шокирующие фото после неудачных экспериментов с окраской волос дома опубликовал ridus.ru.  Если вы окрашиваете волосы дома, помните, что результат может быть...
 
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