Журналист Глеб Лавров – о призывах к санкциям на Западе: не щадят ни своих, ни чужих, никого

Источник материала: ОНТ

Западные страны используют санкции не для того, чтобы что-то изменить, а для устрашения. Для достижения цели там не щадят ни своих, ни чужих, никого. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил журналист-международник Глеб Лавров.

Глеб Лавров: «Надо понимать вообще в вопросе санкций, что есть разные подходы к санкциям. США и западный мир, для них санкции – это ковровые бомбардировки. Они, во-первых, не щадят ни своих, ни чужих, никого. Они наносят вред по всему сразу. Это болезненный вред. Не для того, чтобы что-то изменить, а для того, чтобы боялись впредь. Каждая следующая таким образом становится страшнее предыдущей. С вашего позволения, бомбардировка Дрездена, если уж на то пошло, не была оправдана вообще ни чем. Хиросима и Нагасаки – акт устрашения. Они применяют такие. Россия сказала: мы будем всегда асимметрично отвечать, но отвечать. Это другая стратегия в плане санкций. Китай, на самом деле, всегда использует санкции, во-первых, точечные против отдельных фирм и даже персоналий, а во-вторых, в каждой санкции Китая всегда есть возвратный механизм. Выполнили ту часть, в которой китайцы посчитали ущемленными, – возвращайтесь на рынок, снова работаете, снова мы лучшие друзья, партнеры».

Эксперт пояснил, почему американцы не призывают к санкциям против США, а европейцы – против Европейского Союза.

Глеб Лавров: «Так вот, в случае, если мы говорим о призывах, никто не будет призывать из американцев санкции против США, потому что нет смысла. Китай и так введет против того, что выгодно Китаю. Россия и так введет, если будет повод ввести как асимметричный ответ. Другое дело, что призыв гипотетический в США санкций против США – это, вообще-то, антиамериканская деятельность. Затем придумывать новые [нормы], когда существуют старые, их никто не отменял. Это, знаете, как к вопросу об оскорблении флага. Оскорбление символов – в большинстве стран мира это уголовное деяние, за него очень сильно прессуют. В США на федеральном уровне нет вопроса об оскорблении символов. Но есть вопрос “зачем ты это делаешь”. И как только там прослеживается след иностранного присутствия, ты подпадаешь под совершенно другую статью, гораздо более жесткую. Представьте себе, за 20-й век в США за измену родине был казнен всего один человек, а все остальные были казнены в том числе по экономическим статьям, нанесение ущерба, военного и так далее, и так далее. Не надо выдумывать. Очевидный ответ. Нанесли ущерб, за это ответили, головы оторваны, красиво висят на частоколе остальным в назидание. Лупают глазами. Продолжайте в том же духе. Европа не призывает санкции сама на себя по одной простой причине. Нет единства. Европа готовится ввести санкции против Польши не первый год, и даже не пятый. У них нет единого механизма».

Лавров считает, что Беларусь в вопросе «что делать с призывающими к санкциям против своей страны» не должна изобретать что-то новое – целесообразнее обратить внимание на опыт других стран, в частности России.

Глеб Лавров: «Мы должны, и здесь я буду, наверное, не в струе, мы должны использовать то, что у нас уже есть. Так, чтобы оно работало обязательно. Мы должны четко использовать опыт, который есть в округе, в том числе у России, по вопросу, например, иностранных агентов».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».





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