Глеб Лавров: Польша, страны Балтии и Украина соглашаются с ролью вассалов США

Источник материала: ОНТ

Польша, страны Балтии и Украина соглашаются с ролью вассалов США. Эти страны стоят за спиной Джо Байдена и «бросают камни» туда, куда позволяет Запад. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил журналист-международник Глеб Лавров.

Глеб Лавров: «Сегодня вассалы вообще-то – это вполне себе в байденовском стиле. Они встретились с Байденом. И Президент Латвии, по-моему, сказал: будьте там с ним, с Путиным, пожестче. С одной стороны это легитимизирует имперские амбиции США. Потому что они не империя добра, они еще и маленьких защищают. Знаете, мораль в этой ситуации, при том, что в геополитике, в геостратегии морали нет в принципе, и вообще не особо-то есть, но у него [у Байдена] теперь есть моральное право выступать от большого количества маленьких стран. А у них есть моральное право стоять за его спиной и из-за его спины бросать камни. Куда-то туда – попал, не попал, не важно. Важно, что много камней, что-то да попадет. Сегодня средние страны тоже становятся маленькими просто потому, что они не могут себе позволить медийного присутствия, медийного оружия. Оно слишком дорогое, оно очень дорогое, оно нереально дорогое. Это, опять же, счет на миллиарды и десятки миллиардов. Не может себе страна, даже Польша, региональный лидер вполне себе, мало того, региональный лидер с имперской историей. Региональный лидер с имперскими амбициями до сих пор. Фантомные боли империи не прекращаются никогда. Но это региональные устремления. Другое дело, что мы видим, что на своих территориях и на территориях своих ближайших колоний США не собирается использовать медийное оружие. Не хочет она превращать в радиоактивную медийную пустыню какую-нибудь хорошенькую маленькую Мексику под боком или Канаду. Можно было бы пустить в расход Канаду, но не хотят. Опять-таки, у Трюдо красивые носки, почему пускать его в расход?».

Эксперт ответил на вопрос, что сейчас изменится в риторике «вассалов» США.

Глеб Лавров: «В риторике у них не важно, что изменится. У них будут выборы, они будут говорить громче и агрессивнее. У них выборы пройдут, и они будут говорить тише и успокоительнее. Главное, что на большом периметре им теперь разрешено ругать Китай. Вот то, что сделал Литва накануне – это был пробный шаг. Ее пустили, так сказать, на минное поле. Выбежала Литва на минное поле, сделала два круга, не взрывается. А минное поле противотанковое. Не рассчитано оно на Литву, все в порядке, успокоились. Можно пускать – по одному. Другое дело, я не уверен, что Китай забывает такие вещи. Опять же, Китай настолько древняя, мудрая и сильная цивилизация, что она может дать противнику некоторое время побегать по минному полю. Есть такой злой-злой нехороший анекдот, но тем не менее. Эстонская армия – самая страшная армия на Земле. Кого они назначили своим врагом, никто больше 80 лет не выживал. Все умирали естественной смерть. Можно сказать, что Эстония тоже все помнит и обязательно, назвали они два города, на которые они претендуют от России, вспомнили средневековье и опять претендуют. Так вот, три наших северных страны-соседки, наша большая для нас западная соседка, наша южная соседка, тоже, в общем, очень не маленькая, вот эти страны сейчас могут, у них есть мандат на то, чтобы грешить на Китай. Официально мандат есть. Ну, они же демократические страны? Значит, они сейчас могут в парадигме демократия-автократия грешить на Китай».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».





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