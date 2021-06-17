Глеб Лавров: оппозиция ожидала, что Байден скажет Путину про Беларусь: Владимир Владимирович, отойдите в сторону

Источник материала: ОНТ

Белорусская оппозиция надеялась, что Президент США Джо Байден на встрече с Президентом России Владимиром Путиным попробует забрать Беларусь под сферу влияния Запада. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил журналист-международник Глеб Лавров.

Глеб Лавров: «На вчерашней встрече [Путина и Байдена] Беларусь была хотя бы упомянута. Знаете, есть масса государств, где на самом деле есть столкновения интересов, но они не были упомянуты. И это в мире информации, в мире цифр говорит о том, что этих государств вообще-то практически нет».

Эксперт ответил на вопрос, чего ожидала белорусская оппозиция от Байдена на встрече с Путиным.

Глеб Лавров: «Наши контрагенты ожидали, что крепкий старик Байден скажет: все, вот здесь мой красный флажок, вот здесь моя тонкая красная линия. Соответственно, товарищ Владимир Владимирович, отойдите в сторону. Они ожидали такого. Такого не произошло ни по нам, ни по Украине. Почему? Потому что не обязательно сейчас всю страну целиком перетягивать под себя. Помпео, когда приезжал сюда, в ПВТ, он осмотрел окружающее и сказал: да здесь ярд наших денег каждый год. Честно, у меня тогда очень сильно зазвонили звоночки опасности. Я опасаюсь таких вещей, когда большие взрослые государства, оглядывая контурную карту, смотрят, чтоб еще такое подмять. На сегодняшний день вот этот взгляд, он не обязательно “мы захватим всю страну”. Этот взгляд касательно Беларуси работает по отдельным отраслям. Какие-то отрасли будут интересны, они будут под ударом. Какие-то не будут интересны, они не будут. Собственно говоря, санкционные механизмы, которые сейчас, которыми нам грозят, это и есть взгляды сторонних партнеров на нас».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».





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