Антибиотик новобиоцин может уничтожить агрессивные формы рака груди

Источник материала: ОНТ

В научном журнале Nature Cancer опубликованы результаты исследований американских медиков. Выяснилось, что антибиотик новобиоцин можно применять для уничтожения самых агрессивных форм рака груди, на которые не действуют другие лекарства, пишет ТАСС.

Новобиоцин активно применяли в середине прошлого века для борьбы с инфекциями, пока он не потерял эффективность – его заменило новое поколение антибиотиков.

Как показали опыты исследователей американского института на культурах клеток, антибиотик, выделенный из микробов Streptomyces niveus, эффективно и быстро уничтожал те опухолевые клетки, на которые не действовали PARP-ингибиторы и препараты на основе платины. Кроме того, массовой гибели здоровых клеток молочной железы антибиотик не вызывал. Ученые добились аналогичных результатов в опытах на мышах – в их организм имплантировали фрагменты опухолей. Теперь будут проводиться клинические испытания с участием добровольцев.

Фото: depositphotos.com

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