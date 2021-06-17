Ждать ли потепления в отношениях Запада и Востока? Каковы итоги встречи Путина и Байдена и какие перспективы она открывает

Источник материала: ОНТ

Мировая пресса подводит итоги саммита Россия-США, который накануне завершился в Швейцарии. Женева приходит в себя после невиданных мер безопасности, а эксперты обсуждают детали услышанного, разбирая заявления Путина и Байдена с итоговых пресс-конференций. Главный вывод, впрочем, известен – начало диалогу положено.

Разбирать защитные конструкции и системы безопасности здесь еще будут не один день, но это конечно быстрее, чем готовиться к встрече таких требовательных гостей. Насколько накануне здесь было громко и суетливо, настолько сегодня размеренно и спокойно. Город возвращается к привычной жизни, организаторы и журналисты подводят итоги работы женевского саммита. Главные вещи прозвучали на пресс-конференции Владимира Путина и Джо Байдена, которые прошли раздельно друг от друга. Президент России в целом описал диалог как конструктивный, дав и общую характеристику переговорам и личную своему собеседнику.

Владимир Путин, президент России: «Это очень конструктивный, очень взвешенный человек, как я и ожидал, очень опытный это сразу видно. Но он вспоминал о своей семье, о чем мама с ним говорила, это важные вещи, это показывает уровень его моральных ценностей. Это все привлекательно, и в целом мы говорили на одном языке. Это совсем не значит, что надо заглядывать в душу друг другу, мы защищаем интересы своих стран, народов и эти отношения носят всегда прагматический характер».

Журналисты утверждают, что президент США внимательно смотрел прямой эфир с Владимиром Путиным в своем отеле и лишь после услышанного вышел к американской прессе. Попасть на пресс-конференцию Байдена иностранным медиа было невозможно.

Джо Байден, президент США: «Президент Путин и я разделяем уникальную ответственность за управление отношениями между двумя могущественными странами. Это отношения, которые должны быть стабильными и предсказуемыми. И мы должны уметь сотрудничать там, где это отвечает нашим общим интересам. И там, где у нас есть разногласия, я хочу, чтобы президент Путин понял, почему я говорю то, что говорю, и почему я делаю то, что делаю. Я объясняю как мы будем реагировать на конкретные действия, которые наносят ущерб интересам Америки».

Как заявляют сегодня и в Кремле, и в Белом Доме основными темами переговоров стали контроль над ядерными вооружениями и безопасность в киберпространстве. Именно эти угрозы стороны считают ключевыми для поддержания глобального миропорядка. И по словам главных переговорщиков, здесь у сторон полное понимание. Для детального обсуждения и решения накопившихся проблем в этих сферах, будут созданы специальные рабочие группы. А вот темы обстановки на Украине или ситуации вокруг Беларуси обсуждались судя по всему лишь в контексте расхождения взглядов Москвы и Вашингтона на многие мировые процессы.

Джо Байден, президент США: «Я в очередной раз заявил, что мы полностью поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы договорились продолжить дипломатические усилия по реализации минских соглашений. И я поделился своей озабоченностью по поводу событий в Беларуси. Он не согласился со мной и сказал, что по-другому видит, что происходит и что с этим делать».

Владимир Путин вопросы давления на Беларусь со стороны ЕС и США никак не прокомментировал, но в очередной раз обозначил российскую позицию по Украине – никаких альтернатив Минским соглашениям. А это в том числе и диалог со странами НАТО, и ЕС, к которому Москва также готова, если это поможет решению существующих проблем.

Владимир Путин, президент России: «Мы действуем в соответствии с существующими угрозами. И я думаю, что для реальной стабильности мы должны договориться о правилах поведения (с Западом) во всех тех областях, о которых мы сегодня говорили. Это стратегическая стабильность, кибербезопасность, решение проблем с региональными конфликтами. Я думаю, что мы можем прийти к согласию по всем этим вопросам. Таково мое впечатление после встречи с президентом Байденом».

Послы России и США вернуться в Москву и Вашингтон после взаимной высылки, две страны возможно обменяются заключенными в тюрьмах гражданами, при этом приглашений посетить с визитом Москву и Вашингтон президенты друг другу не передавали. По словам Владимира Путина, для этого должны сложиться условия.

Наверняка в ближайшие дни какие-то комментарии будут появляться и со стороны участников переговорного процесса, но на общую картину они уже вряд ли повлияют. Встреча состоялась и это само по себе существенное событие.

Красные линии, за которые ни одной ни другой стороне заходить не стоит, тактические уступки друг другу и возобновление стратегического диалога Москвы и Вашингтона – это, пожалуй, главные итоги женевского саммита. Конечно, женевская встреча – это не триумф дипломатии, но все же движение вперед.

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