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Ждать ли потепления в отношениях Запада и Востока? Каковы итоги встречи Путина и Байдена и какие перспективы она открывает
Источник материала: ОНТ
Мировая пресса подводит итоги саммита Россия-США, который накануне завершился в Швейцарии. Женева приходит в себя после невиданных мер безопасности, а эксперты обсуждают детали услышанного, разбирая заявления Путина и Байдена с итоговых пресс-конференций. Главный вывод, впрочем, известен – начало диалогу положено.
Разбирать защитные конструкции и системы безопасности здесь еще будут не один день, но это конечно быстрее, чем готовиться к встрече таких требовательных гостей. Насколько накануне здесь было громко и суетливо, настолько сегодня размеренно и спокойно. Город возвращается к привычной жизни, организаторы и журналисты подводят итоги работы женевского саммита. Главные вещи прозвучали на пресс-конференции Владимира Путина и Джо Байдена, которые прошли раздельно друг от друга. Президент России в целом описал диалог как конструктивный, дав и общую характеристику переговорам и личную своему собеседнику.
Журналисты утверждают, что президент США внимательно смотрел прямой эфир с Владимиром Путиным в своем отеле и лишь после услышанного вышел к американской прессе. Попасть на пресс-конференцию Байдена иностранным медиа было невозможно.
Как заявляют сегодня и в Кремле, и в Белом Доме основными темами переговоров стали контроль над ядерными вооружениями и безопасность в киберпространстве. Именно эти угрозы стороны считают ключевыми для поддержания глобального миропорядка. И по словам главных переговорщиков, здесь у сторон полное понимание. Для детального обсуждения и решения накопившихся проблем в этих сферах, будут созданы специальные рабочие группы. А вот темы обстановки на Украине или ситуации вокруг Беларуси обсуждались судя по всему лишь в контексте расхождения взглядов Москвы и Вашингтона на многие мировые процессы.
Владимир Путин вопросы давления на Беларусь со стороны ЕС и США никак не прокомментировал, но в очередной раз обозначил российскую позицию по Украине – никаких альтернатив Минским соглашениям. А это в том числе и диалог со странами НАТО, и ЕС, к которому Москва также готова, если это поможет решению существующих проблем.
Послы России и США вернуться в Москву и Вашингтон после взаимной высылки, две страны возможно обменяются заключенными в тюрьмах гражданами, при этом приглашений посетить с визитом Москву и Вашингтон президенты друг другу не передавали. По словам Владимира Путина, для этого должны сложиться условия.
Наверняка в ближайшие дни какие-то комментарии будут появляться и со стороны участников переговорного процесса, но на общую картину они уже вряд ли повлияют. Встреча состоялась и это само по себе существенное событие.
Красные линии, за которые ни одной ни другой стороне заходить не стоит, тактические уступки друг другу и возобновление стратегического диалога Москвы и Вашингтона – это, пожалуй, главные итоги женевского саммита. Конечно, женевская встреча – это не триумф дипломатии, но все же движение вперед.
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Ждать ли потепления в отношениях Запада и Востока? Каковы итоги встречи Путина и Байдена и какие перспективы она открывает
Мировая пресса подводит итоги саммита Россия-США, который накануне завершился в Швейцарии. Женева приходит в себя после невиданных мер безопасности, а эксперты...
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