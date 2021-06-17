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Никогда не догадаетесь, что сделали котята, когда хозяйка захотела покататься на лодке! Посмотрите, это поразительно! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Удивительное видео опубликовал
В кадре ролика котята, которые отправились вплавь по реке за хозяйкой – она захотела покататься на лодке.
Видео пользовательницы TikTok под ником cukanvaelena за день набрало около 3 млн просмотров.
Смелый и трогательный поступок пушистиков удивил интернет: «Я сначала подумал, что это утка с утятами», «Ой, как мило! За хозяйкой в огонь и воду», «Морские котики», «А говорят, что кошки боятся воды! Ничего подобного», – писали комментаторы.
Фото:
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Никогда не догадаетесь, что сделали котята, когда хозяйка захотела покататься на лодке! Посмотрите, это поразительно! (ВИДЕО)
Удивительное видео опубликовал ridus.ru. В кадре ролика котята, которые отправились вплавь по реке за хозяйкой – она захотела покататься на лодке. Видео...
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