Никогда не догадаетесь, что сделали котята, когда хозяйка захотела покататься на лодке! Посмотрите, это поразительно! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Удивительное видео опубликовал ridus.ru .

В кадре ролика котята, которые отправились вплавь по реке за хозяйкой – она захотела покататься на лодке.





Видео пользовательницы TikTok под ником cukanvaelena за день набрало около 3 млн просмотров.

Смелый и трогательный поступок пушистиков удивил интернет: «Я сначала подумал, что это утка с утятами», «Ой, как мило! За хозяйкой в огонь и воду», «Морские котики», «А говорят, что кошки боятся воды! Ничего подобного», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

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