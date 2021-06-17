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Сорбет из манго – то, что нужно в жару! Рецепт из 3-х ингредиентов
Источник материала: ОНТ
Рецепт малокалорийного, полезного, освежающего в жару лакомства опубликовала пользователь @mono.cook на сайте
Как готовить: мякоть двух плодов манго отделите от кожицы и нарежьте небольшими кусочками. Застелите маленький противень или другую форму бумагой для выпечки, разложите кусочки манго равномерным слоем. Накройте пищевой пленкой и поставьте в морозилку на 3–4 часа.
Затем замороженное манго положите в блендер. Добавьте 120 мл воды и мед по вкусу. Доведите блендером до пюреобразного состояния – на это уйдет 3–5 мин.
Сорбет будет мягкий, если есть его сразу. Чтобы масса стала плотнее, снова переложите ее в форму и поставьте еще на 1–2 часа в морозилку.
Готовый сорбет накладывайте ложкой, формируя шарики, украсьте листиками мяты и подавайте к столу.
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Рецепт малокалорийного, полезного, освежающего в жару лакомства опубликовала пользователь @mono.cook на сайте «Едим дома». Готовить блюдо оказалось невероятно легко!...
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