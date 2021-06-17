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Сорбет из манго – то, что нужно в жару! Рецепт из 3-х ингредиентов

17.06.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сорбет из манго – то, что нужно в жару! Рецепт из 3-х ингредиентов

Рецепт малокалорийного, полезного, освежающего в жару лакомства опубликовала пользователь @mono.cook на сайте «Едим дома». Готовить блюдо оказалось невероятно легко! Главное – найти в магазине пару спелых манго.

Как готовить: мякоть двух плодов манго отделите от кожицы и нарежьте небольшими кусочками. Застелите маленький противень или другую форму бумагой для выпечки, разложите кусочки манго равномерным слоем. Накройте пищевой пленкой и поставьте в морозилку на 3–4 часа.


Затем замороженное манго положите в блендер. Добавьте 120 мл воды и мед по вкусу. Доведите блендером до пюреобразного состояния – на это уйдет 3–5 мин.

Сорбет будет мягкий, если есть его сразу. Чтобы масса стала плотнее, снова переложите ее в форму и поставьте еще на 1–2 часа в морозилку.


Готовый сорбет накладывайте ложкой, формируя шарики, украсьте листиками мяты и подавайте к столу.

Фото: @mono.cook

Главное фото: depositphotos.com


 

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Рецепт малокалорийного, полезного, освежающего в жару лакомства опубликовала пользователь @mono.cook на сайте «Едим дома». Готовить блюдо оказалось невероятно легко!...
 
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