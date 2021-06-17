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В НХЛ хоккеисты «Монреаля» сравняли счет в полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса»

17.06.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В НХЛ хоккеисты «Монреаля» сравняли счет в полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса»

В НХЛ хоккеисты «Монреаля» сравняли счет в полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса».

Канадская команда победила с минимальным преимуществом – 3:2. Победную шайбу забросил Пол Байрон. Таким образом, счет в противостоянии «Монреаля» и «Вегаса» стал равным – 1:1. Ночью 17 июня в другой полуфинальной паре сыграют «Айлендерс» и «Тампа», где счет такой же – 1:1.

Кроме этого, стало известно, что команду «Нью-Йорк Рейнджерс» возглавил один из триумфаторов чемпионата мира, главный тренер сборной Канады – Жерар Галлан. На чемпионате мира он привел «кленовые листья» к золотым медалям. В НХЛ наибольшего успеха достиг с «Вегасом», с которым уже в дебютном сезоне для команды в 2018 году дошел до финала Кубка Стэнли.

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В НХЛ хоккеисты «Монреаля» сравняли счет в полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса». Канадская команда победила с минимальным преимуществом – 3:2....
 
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