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Рааб и Лавров затронули тему Беларуси в телефонном разговоре

18.06.2021 06:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

17 июня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его коллегой из Великобритании Домиником Раабом. Беседа прошла по инициативе британской стороны, сообщает пресс-служба российского МИД.

Рааб и Лавров затронули тему Беларуси в телефонном разговоре

В ходе обмена мнениями по международным вопросам акцент был сделан в том числе на ситуации вокруг Беларуси и в Украине.

Отмечается, что при обсуждении белорусской тематики Сергей Лавров «указал на непреложность отказа от внешнего вмешательства во внутренние дела этой страны, а также использования в отношениях с Минском языка санкций и угроз».

В свою очередь Доминик Рааб на своей странице в «Твиттере» написал, что обсуждался ряд двусторонних и международных вопросов, «в том числе те, по которым мы глубоко расходимся».

24 мая глава МИД Великобритании заявил, что «диковинный поступок Лукашенко с самолетом Ryanair будет иметь серьезные последствия».

15 июня Рааб назвал обращение с задержанным в Минске в результате вынужденной посадки самолета Ryanair Романом Протасевичем неприемлемым, а организованный властями брифинг с его участием — постановочным. «Постановочная пресс-конференция, где Роман явно находился под давлением, продемонстрировала новый уровень в нападках режима Лукашенко на права человека», — написал глава МИД Великобритании.

 

 

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Теги: Минск
 
 
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17 июня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его коллегой из Великобритании Домиником Раабом. Беседа прошла по...
 
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