«Убийственно» интересно читать и слушать! Новинки детективных историй в МТС Книги

Коварные преступники, талантливые детективы и неожиданные сюжетные повороты, которые держат в напряжении до самой последней строчки. Мы сделали подборку новых детективных историй, которыми в этом месяце пополнился электронный каталог сервиса МТС Книги. Многие из них можно не только читать, но и слушать.

«Человек с большим будущим» Абира Мукерджи, аудиокнига

Индия, 1919 год. Бывший офицер Скотленд-Ярда расследует убийство высокопоставленного чиновника. Все улики указывают на местных террористов, но следователь не может отделаться от мысли, что все гораздо сложнее... Если ищете увлекательный детективный роман в экзотических декорациях, то перед вами — отличный вариант!

«Сходство» Таны Френч, аудиокнига

Один из лучших романов ирландской писательницы о работе отдела убийств дублинской полиции. В нем детектив Кэсси Мэддокс расследует смерть девушки, которая невероятно похожа на нее саму. Воспользовавшись сходством, она начинает искать преступника в окружении погибшей. Пикантность ситуации заключается еще и в том, что некогда Мэддокс работала под прикрытием в том же колледже и под тем же именем, что и убитая.

«Дьявол и темная вода» Стюарта Тертона

1634 год. Расследование ведется на борту судна Ост-Индской компании, которое везет ценный груз из Индонезии в Амстердам. Еще накануне отплытия экипаж преследовали дурные знаки, а после выхода в открытое море на борту происходит убийство… Роман охарактеризовали как «захватывающую историю о демонах, прокаженных и охотниках за ведьмами», и это определение очень ему очень подходит.

«Охотники на фазанов» Юсси Адлер-Ольсена

Не хотите ли немного фирменной скандинавской мрачности? У нас она тоже есть. Эта книга начинается с того, что шеф особого отдела полиции Копенгагена получает досье, в котором описаны обстоятельства жестокого убийства, совершенного много лет назад. Подозреваемый, давший по нему признательные показания, уже давно сидит в тюрьме. Вместе со своим помощником шеф отдела «Q» возобновляет расследование.

«Убийственно тихая жизнь» Луизы Пенни

Из суровой Скандинавии давайте перенесемся в живописную канадскую деревушку. Старший инспектор Арман Гамаш из полиции Квебека приступает к расследованию смерти пожилой учительницы, которую все вокруг любили и уважали. Местные жители уверены, что произошел несчастный случай, но инспектор подозревает, что многие все же что-то недоговаривают. Классический детектив в стиле Агаты Кристи, в котором личность сыщика интересна ничуть не меньше, чем загадка, которую он распутывает.

МТС Книги насчитывает более 1,5 млн книг и аудиокниг на 16 языках. Мобильный трафик в сети МТС не тарифицируется. Читать и слушать книги можно онлайн и офлайн.

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