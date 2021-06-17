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Австрия блокирует экономические санкции против режима Лукашенко
Источник материала: АФН
В минувшую среду Австрия притормозила деятельность рабочей группы, которая занимается подготовкой списка санкций против режима Лукашенко.
Как сообщает Politiko со
«Австрийский дипломат заявил, что для Вены «важно, чтобы санкции не затрагивали гражданское население, с которым Австрия, в частности, ведет очень интенсивный диалог». Согласно цифрам, представленным рабочей группе, более 90 процентов всех денег, взятых в долг Республикой Беларусь у стран ЕС, поступают из Австрии.
Австрийский дипломат заявил, что для Вены «важно, чтобы санкции не затрагивали гражданское население, с которым Австрия, в частности, находится в тесном диалоге».
Другие страны ЕС не проявили такого сочувствия: один дипломат сказал, что это «вопрос авторитета ЕС также включить [в санкции] финансовый сектор».
Венский «диалог», согласно цифрам, представленным в рабочей группе Комиссией, означает, что более 90% всех денег, заимствованных Беларусью у стран ЕС, поступают из Австрии.
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В минувшую среду Австрия притормозила деятельность рабочей группы, которая занимается подготовкой списка санкций против режима Лукашенко.
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