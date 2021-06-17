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"Видимо, следователи верят слухам": Кастусь Шиталь про обыск в Парафьяново
Источник материала: Партизан
"Знаю, что по Докшицам довольно давно ходят слухи, что чат “Докшицы для жизни" — мой, но это неправда", — рассказывает Еврорадио краевед из Парафьяново Кастусь Шиталь. 17 июня в 11:30 к нему пришли сотрудники уголовного розыска Докшицкого РОВД и показали постановление на обыск.
Краевед Кастусь Шиталь / фейсбук
"В документе было написано, что заведено уголовное дело по статье 369 и у меня статус свидетеля, — продолжает Шиталь. — Там были указаны даты, в которые в местном чате якобы были написаны оскорбительные сообщения в адрес сотрудников милиции,
Собеседник говорит, что материалов дела не видел, как и не помнит каких-либо оскорбительных сообщений в чате.
Обыск в квартире парня длился два часа при понятых — местных жителях, которых привезли милиционеры. Гости вели себя корректно, но забрали с собой три ноутбука, два телефона, флешку и принтер.
"Запаковали и увезли на экспертизу, — говорит Шиталь. — Когда вернут, неизвестно. Это, конечно, на какое-то время приостановит мою работу".
Почему сотрудники уголовного розыска пришли к краеведу? По мнению парня, здесь есть два варианта.
"Возможно, они должны проводить расследование и не знают, за что зацепиться, поэтому и решили перетряхнуть хотя бы меня. Худший вариант — если под меня копают специально. Но я никакой противозаконной деятельностью на занимаюсь, в протестах и их организации участия не принимал, потому что у меня плохое здоровье и я слишком не подвергаю себя риску. Надеюсь, что всё будет хорошо. По упомянутому делу найти у меня нечего".
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"Знаю, что по Докшицам довольно давно ходят слухи, что чат “Докшицы для жизни" — мой, но это неправда", — рассказывает Еврорадио краевед из Парафьяново Кастусь...
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