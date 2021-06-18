Источник материала: UDF



Фото: BPC

Беларусской аудитории предлагают верить Протасевичу

Минск вместе используют Протасевича для борьбы с беларусской оппозицией">

Минск вместе используют Протасевича для борьбы с беларусской оппозицией">





Россия как экспортер стабильности и гарант устойчивости Беларуси









В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Москва и Минск вместе используют Протасевича для борьбы с беларусской оппозицией Контролируемые как официальным Минском, так и Кремлем медиа сфокусировались на персоне задержанного оппозиционного блогера Романа Протасевича, используют...

Беларусская пропаганда в отработке инцидента с Ryanair в Минске для внутренней аудитории лишь на первой неделе делала акцент на нарративе «мы работали по правилам», а потом переключилась на дискредитацию оппозиции.Организованное МИДом Беларуси 14 июня пресс-мероприятие по составу участников и отведенному им времени на выступления по идее должно было работать на оправдание беларусских авиационных властей, но в беларусских госСМИ главной звездой стал не человек в погонах, а спикер-политзаключенный Роман Протасевич, опровергающий применение к нему силы и рассказывающий о раздрае в беларусских эмигрантских кругах.Беларусские авиационные власти и военные непрестанно с 23 мая пытаются убедить весь мир в том, что инцидент нельзя характеризовать в качестве захвата самолета, что собственно перехвата пассажирского самолета Ryanair не было и что другие оценки вызваны лишь поиском повода для оказания давления на официальный Минск, не справедливы и, возможно, являются провокацией. Вместе с тем, фокус внимания беларусских госСМИ явно сместился в более привлекательную для пропагандистской машины сторону борьбы с оппозицией.Произошла эволюция отношения к Протасевичу. Когда в самом начале агитпроп пытался одновременно отвергать версию захвата самолета для ареста Протасевича и при этом дискредитировал саму эту фигуру («Протасевич не жертва, а террорист»), говорил о спланированной провокации («Запад (Вячорка) «слил» Протасевича, чтобы устроить провокацию против Беларуси»), то теперь уже Протасевич стал источником «независимых» оценок о штабе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, Народного антикризисного управления Павла Латушко и поставщиком доказательств раздрая в оппозиционных кругах, и на этом фоне дискредитация самого этого спикера почти прекратилась.Интересно, что на первых этапах присутствовало откровенное нарушение постулатов Герберта Грайса (Gricean maxims), которое свидетельствует о манипуляции общественным мнением: официальные лица и комментаторы госСМИ были слишком многословны, забивали белым шумом информационное пространство и множили непроверенную, а также откровенно ложную информацию об инциденте с Ryanair в Минске.Потом инцидент вывели из фокуса основного внимания и переключились на персону Протасевича, а с его помощью – на беларусскую оппозицию и «ее хозяев». Это позволило от тактики оправдания перейти к нападению. До Протасевича на дискредитации врагов правящего режима специализировались Андрей Мукавозчик и Григорий Азаренок, которые, очевидно, являются частью агитпропа, то теперь об оппозиции говорит оппозиционер. Не случайно на пресс-мероприятии 14 июня Протасевич подчеркнул, что не отрекается от оппозиционных взглядов.С помощью выступлений Протасевича пропагандистский белый шум заменяется на своего рода конкретику негативных оценок об окружении Тихановской, на личные выпады против Павла Латушко, Степана Путило и Ольги Карач. Впрочем, здесь рядом с фактами присутствуют домыслы, а, значит, постулаты Грайса все равно нарушаются, но уже не так явно, так как уменьшилась интенсивность белого шума.Для пропаганды получение в качестве своего инструмента Протасевича стало большей удачей, чем ранее Юрия Воскресенского. Предприниматель Воскресенский был рядовым членом инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты банкира Виктора Бабарико, и его использование потребовало повышения его статуса до «члена штаба», лидера оппозиции, который осознал ошибки и теперь работает над восстановлением народного единства и ходатайствует за освобождение политзаключенных. В случае Протасевича роль экс-главреда оппозиционного телеграм-канала уже давала высокий статус, а последующий уход «в обслугу» штаба Тихановской укладывался в нарратив о разочаровании в бесплодных действиях оппозиции и одновременно объяснял доступ ко внутренней кухне оппонентов правящего режима.Теперь у пропагандистской машины возникла необходимость на время забыть негативные эпитеты в адрес Протасевича, ведь он должен играть роль авторитетного источника. Более того, пришлось реагировать на заявление оппонентов правящего режима и родителей Протасевича, что этот человек находится в зависимом положении и, возможно, подвергается пыткам.В итоге был организован выход Протасевича на публику – хоть под конвоем, но как бы на свободе. При этом как булгаковские персонажи, напуганные свитой Воланда, просились в «бронированные камеры» НКВД, так и Протасевич объяснил на пресс-мероприятии, что «место, в котором я сейчас нахожусь (СИЗО КГБ – Ред.), для меня самое безопасное», «если бы мне предложили сейчас выйти на свободу, я бы обязательно попросил себе госзащиту».Среди отчетов с проведенного 14 июня пресс-мероприятия МИД Беларуси 30% публикаций госСМИ 14-16 июня были посвящены продвижению утверждения «Негуманные методы воздействия к Протасевичу не применялись, он добровольно сотрудничает со следствием». Это частотный нарратив, уступающий лишь самому частотному: дискредитации оппозиции нашлось место в 38% исследованных публикаций. Практически в каждом материале госСМИ подчеркивается, как Протасевич себя свободно вел, шутил и призывал не распространять фейки о плохом обращении с ним.Не очень частотно, но заметно присутствие призывов, которые на фронте бы звучали как «сдавайся, мы будем тебя хорошо кормить». Протасевич зовет в Беларусь своих родителей, где им якобы ничего не угрожает (он их вывез за границу, предполагая противоположное), рассказывает, как трудно найти достойную работу эмигранту, и в 3,6% исследованных материалов продвигается утверждение: «Абсолютному большинству политических беженцев из Беларуси никогда и ничего не угрожало». «Я понимаю, почему я нахожусь здесь, под стражей. А что этим людям угрожает, я не понимаю. Касательно белорусских событий, я знаю, что белорусские правоохранительные органы продолжают искать людей. Но только тех, которые реально совершали преступления», – цитируют Протасевича.Значимая часть пропагандистских усилий направлена на лишение субъектности беларусского протеста и утверждение, что им руководит Вильнюс и Варшава, которые, в свою очередь таким образом защищают свои национальные интересы в большой геополитической игре.Российские СМИ сразу уделили большое внимание задержанным в Минске беларусскому оппозиционному блогеру Роману Протасевичу и его подруге, российской гражданке Софии Сапеге. Этот интерес усилился после демонстрации на беларусском телеканале ОНТ записи его разговора с Маратом Марковым, и был сделан вывод: «Протасевич признал, что причастен к организации беспорядков».В целом российские СМИ, как государственные, так и негосударственные продвигают на фоне инцидента с самолетом беларускую информационную повестку по нескольким ключевым направлениям. Это:· слабость беларусской власти и неспособность выйти из кризиса без внешней поддержки;· страны Запада как дестабилизирующий фактор в развитии беларусского кризиса;· Россия как экспортер стабильности и гарант устойчивости Беларуси (без привязки к фамилиям руководителей государства).Медиа постоянно акцентируют внимание на неоправданно резких и политизированных, с их точки зрения, реакции и оценке инцидента с Ryanair в Минске западных политиков. Подчеркивается, что заявления сделаны до того, как было проведено какое либо расследование.Российские СМИ формируют уверенность аудитории в незаинтересованности Запада в проведении расследования.Телеканал «Россия 1» цитирует заявление министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, что «Запад не заинтересован в расследовании инцидента с экстренно приземлившимся в Минске самолетом авиакомпании Ryanair». Подчеркивается, что Беларусь всячески способствует проведению расследования «причем, исходя из требований ИКАО, продемонстрировала все относящиеся к нему материалы». И на фоне такой позиции Беларуси, как отмечает Макей, «западные страны уже не желают этого расследования». (В беларусских СМИ эту мысль «Результаты расследования по инциденту с рейсом Ryanair не нужны никому, кроме Беларуси» проводит в первую очередь директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский).«Россия 1» для своих зрителей предлагает утверждение Макея: «Есть явное нежелание западных стран в проведении этого расследования. Потому что результаты будут абсолютно не в их пользу».Российские СМИ транслируют убежденность Макея, что все решения в отношении Беларуси после инцидента с самолетом «абсолютно политические».Первоначально как государственные, так и негосударственные российские СМИ оценивали произошедшее исключительно как операцию спецслужб, то есть, вразрез с версией официального Минска. Позднее такую риторику подкорректировали, и сейчас медиа отрицают любые связи России с инцидентом с самолетом и Протасевичем, беларуской оппозицией. Неоднократно упоминается заявление президента России Владимира Путина, который, по его словам, «ничего не знал о ситуации с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске и получил информацию о ней из СМИ». Путин уверяет, что у него нет «оснований не верить белорусскому коллеге», рассказавшему свою версию о «ситуации с посадкой рейса». Он настойчиво призывает «спросить у командира корабля: тебя принуждали к посадке или нет», и замечает, что все «обвиняют Лукашенко, а у пилота не спрашивают».Отдельное внимание уделяется заявлениям официальных лиц Великобритании о том, что они «не нашли дополнительных» доказательств российского участия в посадке самолёта.Медиа обращают внимание на заявление Романа Протасевича о том, что он считает «следственный изолятор самым безопасным местом для себя на данный момент». Упоминается наличие некой угрозы от «кучек радикалов» и даже возможных претензий «с украинской стороны». Отмечает, что по словам Протасевича:· с ним в СИЗО «нормально обращаются» и «никаких жалоб или претензий» у него нет;· все следственные мероприятия проходят в присутствии адвоката, «когда… адвокат нужен, во время следственных действий, он приходит».«Россия 24» добавляет, что Роман «прекрасно себя чувствует, у него отличное настроение, нет жалоб на здоровье, в СИЗО его никто не бил». Телеканал упоминает, что задержанный «не заключал сделок со следствием, его не принуждали к сотрудничеству, все было добровольно». Кроме того, уточняется, что показания он дает «только представителям следственного комитета» Беларуси.И государственные, и негосударственные российские медиа сообщают, что Протасевич «по-прежнему не намерен становиться сторонником президента… Лукашенко», но при этом «уважает его как человека».«Россия 24» и «Коммерсантъ» особо отмечают заявление журналиста, что он «сказал все, что знал о «российском олигархе» и больше «добавить ему нечего».Российские СМИ используют слова Протасевича для дискредитации протестной активности и лидеров беларусской оппозиции. Медиа подчеркивают, что обратился блогер и к своим родителям, которые «живут в Варшаве и регулярно заявляют, что на Романа оказывается физическое давление». Он пригласил их в Беларусь, уверяя, что в стране родителям ничего не будет угрожать, и заявил, что сейчас их «попросту используют, они ездят с какими-то акциями протеста, за их спинами стоят конкретные политические деятели».Особый акцент российская пропаганда делает на высказанной Протасевичем уверенности в том, что его «сдали спецслужбам бывшие соратники». И на озвученной им логической конструкции, что, «сотрудничая со следствием, я помогаю своей стране и намерен помогать дальше».Российские СМИ (кроме «Коммерсанта») не исключают активной роли российского олигарха беларусского происхождения Дмитрия Мазепина в беларусском кризисе. При этом бросается в глаза отличный от мейнстрима подход «Коммерсанта». Ресурс информирует о реакции Мазепина и его поведении на беларусском и внутрироссийском направлениях и высказывает предположения о его причинах.Львиная доля внимания и материалов российских СМИ посвящается общему противопоставлению «коллективного Запада» процессу развития Беларуси и России, их интеграционным инициативам. При этом на фоне тезиса о слабости беларусской власти и роли РФ как силы, способной внести стабильность в кризис, акцентируется внимание на экономической, силовой и политической поддержке беларусских властей со стороны РФ. Российские СМИ (независимо от собственника) демонстративно объединяют Беларусь и Россию в одно целое посредством введения тезисов об общих проблемах, совместной внешней угрозе (со стороны НАТО), схожих проблемах в коммуникации со странами ЕС и с США. Создаётся эффект явного противопоставления: недовольство ЕС и США сближением Минска и Москвы, давление на Лукашенко и «равноправный» характер интеграции РФ и Беларуси с другой стороны.