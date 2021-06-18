Источник материала: UDF





Фото: скриншот с сайта godedinstva.by

Фестиваль «Вытокi». Фото: скриншот с сайта godedinstva.by

Фото: скриншот с сайта godedinstva.by

Фото: скриншот с Telegram-канала @Narodnyj

Фото: скриншот с Telegram-канала @Narodnyj

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Беларусь олицетворяет ценностную, исторически вызревшую демократию» Что можно найти на сайте и в Telegram-канале «Года народного единства»

7 июня в Беларуси объявили об учреждении государственного праздника – День народного единства. Он будет отмечаться 17 сентября: «Этот день стал актом исторической справедливости в отношении беларусского народа, разделённого против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, и навсегда закрепился в национальной исторической традиции».Как сообщил телеканал СТВ, 7 июня начал работу портал, посвящённый Году народного единства: «И хотя выходным этот день не будет, праздник, несомненно, должен стать важной датой в жизни общества. Всё, что объединяет белорусов – люди, традиции и события – теперь можно увидеть на страницах нового интернет-ресурса».Мы посмотрели, какие СМИ и новости фигурируют на. Первая публикация «Скрутак міру падарожнічае па раёне» датирована 19 февраля. Об акции, которую инициировал Минский областной краеведческий музей, рассказала «Маладзечанская газета».Это же издание – источник и второй новости. 26 апреля оно сообщило, что «волонтёры Молодёжного парламента помогают лучше освоить компьютер и интернет активистам районной организации ветеранов».Ещё на сайте цитировали «Сельскую газету» (входит в «Издательский дом «Беларусь сегодня»), «Голас Касцюкоўшчыны», «Трыбуну працы» (Бобруйск), «Узвышша» (Дзержинск), Mogilevnews.by, «Витебские вести», «Прамень» (Столбцы), «Iўеўскі край», «Нашу Талачыншчыну», «Раённы веснік» (Червень), «Гродзенскую праўду», «Ляхавіцкі веснік», «Чырвоную зорку» (Узда), «Светлае жыццё» (Лельчицы), «Звязду» (Минск), «Зару над Нёманам» (Мосты), «Кобрынскi веснiк», «Брестский вестник».Больше всего публикаций принадлежат БелТА. Главные темы – культурные проекты, ВОВ, презентации книг, патриотическое воспитание молодёжи.Другие разделы сайта – «Мнения» и «Интервью». В первом приводятся высказывания депутатов и политологов. Чаще других востребован председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк.В разделе «Интервью» пока всего пять публикаций. И в двух центральное место занимает кандидат философских наук Николай Щёкин. Например, 8 июня он заявил, что «Беларусь олицетворяет ценностную, исторически вызревшую демократию».Интересно, что в подразделе «Год народного единства в цифрах» есть инфографика паспорта гражданина Республики Беларусь.С сайта можно попасть на Telegram-канал. У «Народного канала» (@Narodnyj) меньше 7000 подписчиков. Первый пост был опубликован 8 апреля. Канал цитирует ОНТ, БелТА, «Пул первого», «Жёлтые сливы», продвигая официальную риторику. Тут можно встретить высказывания беларусских депутатов о санкционном давлении Запада, информацию о провластных автопробегах, сотрудничестве Беларуси и России, туризме, культуре, указах Лукашенко.Вот как «Народный канал» 18 мая отреагировал на ограничение доступа к Tut.by.А 5 мая призывал помочь ОНТ восстановить аккаунт в Instagram, который якобы был удалён «из-за жалоб наших оппонентов»: «Нам очень нужна ваша помощь! Помогите нам разблокировать аккаунт, написав в службу поддержки Instagram. Нам важно продолжать доносить правдивую и проверенную информацию!»