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Идея, овладевшая управленческой массой

Картон — это прорыв

О стабильности и суверенитете

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские чеболи на букву «Х» В полном соответствии с теорией и корейским опытом по мере холдингизции страны темпы экономического роста в Беларуси снижаются.

Развитию чеболей (от корейских «че» — богатство и «боль» — группа) до кризиса 1997-1998 гг. способствовали специальные механизмы господдержки и защиты от иностранной конкуренции.На начальной стадии индустриализации, когда экономический рост обеспечивался за счет импорта технологий, они сыграли положительную роль. Но счастье длилось недолго. «По мере того, как ВВП и доходы населения росли, — поясняет экономист Сергей Гуриев, — эта модель роста, необходимым условием которой была дешевая рабочая сила, теряла свои преимущества. К середине 1990-х производительность в корейской промышленности перестала расти».Правительство Кореи проблему осознало. Некоторые чеболи были реструктурированы, некоторые — закрыты, а ограничения для иностранных инвесторов и независимых компаний (не являющихся членами чеболей) были сняты. Экономический рост восстановился, чему также способствовал переход от импорта технологий к собственным инновациям.В 2018 г. по числу патентов Республика Корея опередила Россию в 5,6 раза (204775 vs. 36883), пропустив вперед только Китай, США и Японию.Аналогом чеболей в Беларуси, разумеется, с определенными оговорками, являются так называемые холдинги (от англ. holding — «удерживание, владение»). На сайте самой солидной газеты страны впервые это слово появилось 13 декабря 2000 г., но к Беларусской модели отношения оно не имело, что подтверждает заголовок статьи: «Известный российский предприниматель, глава холдинга Медиа-мост Владимир Гусинский задержан в Испании».Первого упоминания отечественного холдинга («Металлургический холдинг? Вполне созревшая идея…») дожидаться пришлось еще около года. Рубеж в сотню упоминаний в год был преодолен в 2017 г., и понеслось… В богатом на политические события 2020 г. статей, содержащих мудреное иностранное слово, поисковик насчитал аж 424!Согласно сайту Министерства экономики РБ на 07.06.2021 г. в стране насчитывалось 80 холдингов. В полном соответствии с теорией и корейским опытом по мере холдингизации страны темпы экономического роста снижались: от приличных по мировым меркам 7,6% в «нулевые» до 1% в «десятые».Несмотря на модные разговоры о переходе к экономике знаний, число выданных патентных заявок в Беларуси непрерывно сокращается. С пика 2007 г. (1378 заявки) «товарищи ученые, доценты с кандидатами» опустились до 461 заявки в 2019 г. Это меньше, чем было в «лихом» 1995 г. (633 заявки)!Но как справедливо отмечал вождь мирового пролетариата, чьи памятники до сих пор украшают центральные площади белорусских городов, «идеи становятся силой, когда они овладевают массами». В данном случае речь идет об управленческой массе, частью которой является и вице-премьер Юрий Назаров, выступивший 23 марта с инициативой «создать кожевенно-обувной производственно-торговый холдинг под эгидой одного из производителей».Каким образом новоявленный холдинг решит проблему долгов, «висящих на шее» ОАО «Минское производственное кожевенное объединение» в Гатово, вице-премьер не пояснил.Беларусская модель — это один большой чеболь. И в этом смысле корейским чеболям, находящимся в собственности отдельных семей, она не противоречит. Если же использовать привычную терминологию, то Беларусская модель — это унитарное предприятие (УП «Беларусь»), т.е. предприятие с одним владельцем.У такой архаичной организационной формы нет шансов вписаться в современность, представленную в наши дни шестым технологическим укладом (конвергенция нано-, био-, инфо- и когнитивных технологий).Беларусская модель в своем развитии идет от жизни. Последнее достижение — картонная фабрике в Добруше. Ее строили, строили и наконец построили китайские товарищи, передвинув при этом срок ввода в эксплуатацию с 2015 на 2021 год.«Картон — это прорыв!» С таким авторитетным заявлением не поспоришь. Беларусь — страна экспортоориентированная. Непристало нам свою высокотехнологическую продукцию упаковывать в импортные коробки. Например, мобильные телефоны, производство которых в Минпроме считали возможным в 2004 г.На подходе и белорусские электромобили. Как тут не процитировать председателя Президиума НАН Беларуси Владимира Гусакова: «Велосипед, скутер, сейчас над мотоциклом беларусским работаем. Что касается электромобилей, тот первый образец, который мы демонстрировали, сейчас доработан. Уже сделали электроминивэн, небольшие электрические коммунальные машины и грузовичок. И мы уже готовы продемонстрировать эти разработки» (25.01.2019).От перечисленного разнообразия в глазах рябит. Не знаешь, что и выбрать. Но без соответствующей упаковки экспортный потенциал беларусских разработок в жизнь не воплотить. Однако после очередного прорыва (см. выше) перспективы открылись на зависть всем «тиграм» Юго-Восточной Азии. Дух захватывает.Если в 2000 г. в структуре доходов населения доля доходов от предпринимательства составляла 15,4%, то в 2019 г. она уменьшилась до 7,6%. Казалось бы, со сменой поколений должен был наблюдаться обратный процесс, но Беларусская модель не зря повернулась задом к миру. Экономическую активность своих граждан она не поощряет. Что касается активности политической, без которой в наши дни устойчивый экономический рост недостижим, то для любых ее проявлений имеется уголовный кодекс.Чтобы не попасть под статью 130 УК («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни»), процитирую российского публициста Ивана Давыдова: «Немного шаткая вселенная зрелого путинизма держится на двух китах — это «стабильность» и «суверенитет». Стабильность понимается как отсутствие перемен, не инспирированных властью, а высшее воплощение стабильности — сам несменяемый Путин. Любая критика режима — это покушение либо на суверенитет, либо на стабильность. И, конечно, любое такое покушение инспирировано извне и оплачено вражескими деньгами».Реальные доходы россиян за последние семь лет снизились на 10%. Таков один из итогов зрелого путинизма. Не берусь проводить параллели, но то, что в Беларуси называется на букву «Х», в России гордо величают «Госкорпорациями». Суть дела от этого не меняется.