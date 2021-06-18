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Евро-2020. Нидерланды оформили путевку в плей-офф, взяв верх над Австрией

18.06.2021 06:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В заключительном матче сегодняшнего игрового дня сборная Нидерландов взяла верх в матче с Австрией.

Евро-2020. Нидерланды оформили путевку в плей-офф, взяв верх над Австрией

«Оранжевые» забили в ворота соперника два безответных мяча (Депай, 11-пен., Дюмфрис, 67).

Положение в квартете С:

  1. Нидерланды  — 6;
  2. Украина — 3;
  3. Австрия — 3;
  4. Северная Македония — 0.

 

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В заключительном матче сегодняшнего игрового дня сборная Нидерландов взяла верх в матче с Австрией.
 
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