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Евро-2020. Нидерланды оформили путевку в плей-офф, взяв верх над Австрией
Источник материала: Навiны
В заключительном матче сегодняшнего игрового дня сборная Нидерландов взяла верх в матче с Австрией.
«Оранжевые» забили в ворота соперника два безответных мяча (Депай, 11-пен., Дюмфрис, 67).
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В заключительном матче сегодняшнего игрового дня сборная Нидерландов взяла верх в матче с Австрией.
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