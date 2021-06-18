Две новые экспозиции с фронтовыми письмами открылись в Брестской крепости

Источник материала: ОНТ

История в руинах. Накануне Всенародного дня памяти и скорби в Брестской крепости появились две новые экспозиции. Обе разместились в открытых казематах.





«Судьбы, сложенные в треугольник» – совместный проект Белорусского телеграфного агентства и музея Великой Отечественной войны. На стендах – письма и открытки, отправленные с огневых рубежей, а также архивные фотоснимки. Здесь рассказ о судьбах погибших. Трудности фронтового быта, ранения, радость побед и надежда на встречу. Экспозиция расположилась в открытых казематах Восточного форта – это участок самого жесткого сопротивления цитадели над Бугом.

Память о событиях 41-го хранят руины Белого дворца. Здесь выставка фотографий военных корреспондентов «Совинформбюро». Работали под обстрелами и бомбардировками, чтобы спустя годы всё увидели следующие поколения. Первые известия Левинтана, мобилизация, отправка на фронт, трагедия мирного населения. Авторы проекта собрали уникальные кадры от Балтийского до Чёрного моря.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram