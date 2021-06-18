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7+ отвратительных поступков работников. Посмотрите, не узнаете ли вы себя?
Источник материала: ОНТ
Неприятные поступки некоторых работников из подборки
У вас в офисе тоже есть человек, который никогда не убирает за собой после обеда?
Коллега попросил ленту, а вернул ее в таком виде
Угостил коллег пирогом, а кто-то оставил только края, вырезав начинку
Сижу за рабочим столом другого сотрудника, пока в моем кабинет ремонт. Так выглядит его телефонный шнур
Вот так коллега открывает общий хлеб
«Наверное, я работаю в худшем коллективе»
«Вот так паркуются люди, с которыми я работаю»
Кружка коллеги
Фото: соцсети
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Неприятные поступки некоторых работников из подборки ridus.ru вызывают недоумение. А ведь позитивный микроклимат в организации так важен для эффективной работы!...
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