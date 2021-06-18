7+ отвратительных поступков работников. Посмотрите, не узнаете ли вы себя?

Источник материала: ОНТ

Неприятные поступки некоторых работников из подборки ridus.ru вызывают недоумение. А ведь позитивный микроклимат в организации так важен для эффективной работы! Посмотрите на фото ниже и, если вы так делаете, немедленно прекращайте, пока не назрел конфликт!

У вас в офисе тоже есть человек, который никогда не убирает за собой после обеда?







Коллега попросил ленту, а вернул ее в таком виде







Угостил коллег пирогом, а кто-то оставил только края, вырезав начинку











Сижу за рабочим столом другого сотрудника, пока в моем кабинет ремонт. Так выглядит его телефонный шнур











Вот так коллега открывает общий хлеб











«Наверное, я работаю в худшем коллективе»







«Вот так паркуются люди, с которыми я работаю»











Кружка коллеги







Фото: соцсети

Главное фото: depositphotos.com





















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