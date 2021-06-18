Год назад был задержан Виктор Бабарико

Сегодня исполняется ровно год с момента задержания претендента на пост президента Беларуси, бывшего банкира, мецената Виктора Бабарико. Он считался основным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года.





О своем участии в президентских выборах 56-летний председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико заявил 12 мая 2020 года. Тогда же он ушел со своей должности в банке, которую занимал 20 лет.

11 июня в «Белгазпромбанке» и ряде других коммерческих компаний прошли обыски. Александр Лукашенко заявил, что проверка деятельности «Белгазпромбанка» проводится по его поручению. При этом он утверждал, что никакой политической подоплеки в данном деле нет. В свою очередь Виктор Бабарико связал происходящее с его политической деятельностью.

18 июня Бабарико и его сын Эдуард, который руководил его инициативной группой, были задержаны по подозрению в совершении экономических преступлений. С тех пор они содержатся в СИЗО КГБ. Правозащитники признали Виктора и Эдуарда Бабарико политическими заключенными.

Во время участия в президентской кампании команда Бабарико собрала свыше 434 тысяч подписей за его выдвижение кандидатом в президенты (для регистрации достаточно собрать 100 тысяч подписей), однако в регистрации бывшего банкира кандидатом было отказано.

Комментируя события годичной давности, политический обозреватель Павлюк Быковский отмечает, что приход Виктора Бабарико в избирательную кампанию «сразу поднял в ней ставки». Его восприняли как тяжеловеса, способного бросить реальный вызов бессменному руководителю Беларуси. «Он выглядел как кандидат от крупного бизнеса, в то время как для избирателей до сих пор представлялся выбор между популистом-антирыночником, пропагандирующим интеграцию с Россией, и его идейными противниками, которые воспринимались как прозападные силы. В случае с Бабарико можно подозревать каких-то «кукловодов» из «Газпрома», но по факту он вывел электоральную кампанию из выбора геополитических пристрастий», — считает Быковский.

Отказ в регистрации Виктора Бабарико спровоцировал массовые акции протеста, а последующее объединение вокруг кандидата в президенты Светланы Тихановской, в штаб которой вошли в том числе люди из штаба Бабарико, дало возможность уставшим от правления Лукашенко избирателям сделать свой выбор в надежде на перемены, отмечает обозреватель.

лушания уголовного дела «Белгазпромбанка», одним из фигурантов которого является Виктор Бабарико, начались 17 февраля. Дело рассматривает Верховный суд в здании суда Московского района Минска. Негосударственным СМИ в аккредитации на процесс было отказано, несмотря на то что суд объявлен открытым.

абарико обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 235 ч. 2 (легализация «Белгазпромбанка» средств, полученных преступным путем), ст. 243 ч. 2 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) и ст. 431 ч. 2 (дача взятки).

В деле восемь обвиняемых, семь из которых обвиняются в получении, а один — в даче взятки. До начала основного процесса пресс-служба Верховного суда сообщила, что с шестью обвиняемыми «заключены досудебные соглашения о сотрудничестве». Виктор Бабарико своей вины не признает, поэтому на сделку со следствием не пошел. На заседании 6 апреля экс-претендент на пост президента заявил, что считает уголовное преследование и предъявленные ему, его сыну, друзьям, коллегам и партнерам обвинения необоснованными и политически мотивированными. Эти действия, по мнению Бабарико, изначально преследовали одну цель — не допустить его участия в президентских выборах.

Обвинение в суде зачитывали много дней, затем последовали многочисленные допросы и процесс зачитывания документов. По убеждению адвоката Бабарико Дмитрия Лаевского, «все это создает иллюзию того, что есть некое сложное преступление и какие-то его доказательства». При этом суд отказался приобщить к делу материалы, которые доказывают доводы Бабарико о том, что его уголовное преследование «не имело цели раскрытия реального преступления, а было направлено на воспрепятствование ему в выражении политического мнения и участия в выборах президента», добавил адвокат в комментарии БелаПАН.

По словам Лаевского, в суде не были продемонстрированы доказательства обвинений, выдвинутых его подзащитному. «В этом отношении позиция Виктора Дмитриевича только окрепла. Но понимание беспочвенности преследования и вместе с этим понимание того, сколько трудностей ему и другим в связи с этим выпало, — это уже тяжелое испытание. Кроме того, он в достаточной степени представляет нынешнюю обстановку во всех сферах. И, конечно, никакое заключение не добавляет здоровья», — сказал адвокат.

Несмотря на все эти сложности, отметил Лаевский, «Виктор Дмитриевич держится мужественно и достойно, занимается саморазвитием, переживает за Беларусь и белорусов, а также убежден, что никогда нельзя падать духом, потому что добро и правда всегда побеждают, хоть для этого иногда надо много усилий».

21 июня в суде по делу «Белгазпромбанка» начинаются судебные прения: сначала свою позицию изложит обвинение, затем — защита. Компании БелаПАН в аккредитации на процесс отказано.