Более 20 тонн лосося белорусские таможенники вернули в Литву

Попытку незаконного ввоза пресекли гродненские таможенники в пункте пропуска “Бенякони”. Товар следовал через белорусско-литовскую границу под видом продукта, непригодного в пищу. Однако по заключению Гродненской областной ветеринарной лаборатории это было не что иное, как свежезамороженные брюшки лосося стоимостью более 100 тыс. руб.



