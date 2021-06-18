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Более 20 тонн лосося белорусские таможенники вернули в Литву
Источник материала: Партизан
Более 20 тонн лосося пытались незаконно ввезти из Литвы в Беларусь, используя поддельный ветеринарный сертификат, сообщает Государственный таможенный комитет.
Попытку незаконного ввоза пресекли гродненские таможенники в пункте пропуска “Бенякони”. Товар следовал через белорусско-литовскую границу под видом продукта, непригодного в пищу. Однако по заключению Гродненской областной ветеринарной лаборатории это было не что иное, как свежезамороженные брюшки лосося стоимостью более 100 тыс. руб.
Виновникам грозит штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара. А сам товар уже вернули на территорию Литвы,
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Более 20 тонн лосося пытались незаконно ввезти из Литвы в Беларусь, используя поддельный ветеринарный сертификат, сообщает Государственный таможенный комитет.
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