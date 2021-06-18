ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Более 20 тонн лосося белорусские таможенники вернули в Литву

18.06.2021 08:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Более 20 тонн лосося пытались незаконно ввезти из Литвы в Беларусь, используя поддельный ветеринарный сертификат, сообщает Государственный таможенный комитет.

Попытку незаконного ввоза пресекли гродненские таможенники в пункте пропуска “Бенякони”. Товар следовал через  белорусско-литовскую границу под видом продукта, непригодного в пищу. Однако по заключению Гродненской областной ветеринарной лаборатории это было не что иное, как свежезамороженные брюшки лосося стоимостью более 100 тыс. руб.

Виновникам грозит штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара. А сам товар уже вернули на территорию Литвы, пишет smartpress.by
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 20 тонн лосося пытались незаконно ввезти из Литвы в Беларусь, используя поддельный ветеринарный сертификат, сообщает Государственный таможенный комитет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Нидерланды вышли в плей-офф Евро-2020
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by