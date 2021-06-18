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Нидерланды вышли в плей-офф Евро-2020

18.06.2021 08:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сборная Нидерландов сыграет в плей-офф Евро-2020.

Команда Франка де Бура одержала две победы в первых двух турах группового этапа и вышла в следующий раунд.

Нидерланды стали третьей командой, гарантировавшей себе участие в плей-офф, после Италии и Бельгии.


Голландия — Австрия. Френки де Йонг против Андреаса Ульмера. Фото AFP


В группе C с Нидерландами также выступают Украина (3 очка), Австрия (3 очка) и Северная Македония (0 очков), пишет Трибуна.

Кроме того

Ещё 16 июня в 1/8 финала пробилась сборная Италии - разгромила Турцию и Швейцарию со счётом - 3:0.

 

В плей-офф вышла и сборная Нидерландов. 

 

Напомним, матчи 1/8 финала стартуют 26 июня. Финал чемпионата Европы по футболу пройдёт 11 июля в Лондоне.

 
 
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Сборная Нидерландов сыграет в плей-офф Евро-2020.
 
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