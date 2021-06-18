В БПЦ назначили нового пресс-секретаря

Новым председателем синодального информационного отдела Белорусского экзархата Московского патриархата (БПЦ), выполняющего функции пресс-службы, назначен клирик и пресс-секретарь Борисовской епархии иерей Игорь Васько. Такое решение закреплено в журнале заседания синода БПЦ № 52 от 8 июня, который был опубликован после утверждения 17 июня Священным синодом Русской православной церкви.





В 2000 году иерей Игорь получил специальность преподавателя истории и социально-политических наук в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка. Преподавал в Плисской средней школе (Смолевичский район Минской области). В 2004 году окончил Минскую духовную семинарию, в 2013-м — Минскую духовную академию. С 2014 года преподает дисциплину «История политических и правовых учений» магистрантам академии, дисциплину «Церковь и права человека» — аспирантам.

Предшественник Васько иеромонах Афанасий (Соколов) освобожден от должности главы упомянутого отдела в связи с назначением ректором Минской духовной академии. Прежде он был проректором академии по воспитательной работе.

Согласно журналу синода БПЦ № 51 до сих пор возглавлявший Минскую духовную академию архимандрит Сергий (Акимов) освобожден от должности в связи с предстоящей зарубежной командировкой.

Иеромонах Афанасий проработал пресс-секретарем БПЦ всего около полугода — исполняющим обязанности председателя информационного отдела его назначили 27 ноября 2020 года, в качестве председателя утвердили 14 декабря.

В этой должности Афанасий сменил настоятеля Свято-Преображенского храма в Ракове (Воложинский район Минской области) протоиерея Сергия Лепина, возглавлявшего соответствующий отдел около 10 лет.

15 ноября прошлого года Лепин на своей странице в «Фейсбуке» осудил произошедшее в тот день уничтожение силовиками народного мемориала Роману Бондаренко во дворе на улице Червякова в Минске («площадь Перемен»). Тогда же публично раскритиковал снос народного мемориала Бондаренко также генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии Римско-католического костела в Беларуси епископ Юрий Кособуцкий.

17 ноября Александр Лукашенко возмутился позицией представителей церквей и потребовал от главы своей администрации разобраться в этом вопросе. 18 ноября Генеральная прокуратура вынесла Лепину и Кособуцкому официальное предупреждение «о недопустимости нарушения закона».

26 ноября протоиерей Сергий подал заявление об увольнении с должности председателя информационного отдела. Причины такого шага священник не комментировал.