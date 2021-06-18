В пятницу на Евро-2020 пройдут три матча

В последний рабочий день недели на чемпионате Европы по футболу пройдут три матча.





Сначала в Санкт-Петербурге сойдутся сборные Швеции и Словакии (начало в 16:00).

В 19:00 в Глазго начнется поединок Хорватия — Чехия, а в 22:00 на «Уэмбли» в британском дерби лучшего постараются определить Англия и Шотландия.