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В пятницу на Евро-2020 пройдут три матча

18.06.2021 08:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В последний рабочий день недели на чемпионате Европы по футболу пройдут три матча.

В пятницу на Евро-2020 пройдут три матча

Сначала в Санкт-Петербурге сойдутся сборные Швеции и Словакии (начало в 16:00).

В 19:00 в Глазго начнется поединок Хорватия — Чехия, а в 22:00 на «Уэмбли» в британском дерби лучшего постараются определить Англия и Шотландия.

 

 

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В последний рабочий день недели на чемпионате Европы по футболу пройдут три матча.
 
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