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В пятницу на Евро-2020 пройдут три матча
Источник материала: Навiны
В последний рабочий день недели на
Сначала в Санкт-Петербурге сойдутся сборные Швеции и Словакии (начало в 16:00).
В 19:00 в Глазго начнется поединок Хорватия — Чехия, а в 22:00 на «Уэмбли» в британском дерби лучшего постараются определить Англия и Шотландия.
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В последний рабочий день недели на чемпионате Европы по футболу пройдут три матча.
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