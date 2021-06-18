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«За 4 часа до Нового года раздался звонок с незнакомого номера» ― как счастливый случай помог этому парню выйти в «большой бизнес»
18.06.2021 08:37 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Несколько лет торговать на рынке и мечтать о большем, но долго не решаться — это история Дениса Денисенко из Гродно. Воплотить мечту ему помог
«Забыли о стабильной прибыли»
— Я занялся торговлей в 2015 году. Закупил бижутерию и открыл небольшой магазин на рынке. У меня было всего $ 1000, и то не свои — занял у родителей. Открывался наспех, потому что очень хотел иметь что-то свое.
Очень боялся, что ничего не получится. Была одна мысль: «Хоть бы не уйти в долги».Вытянул на морально-волевых ― я в прошлом спортсмен. Просто подавил все свои слабости и выстоял.
Постепенно мы стали расти, решили попробовать «островную» торговлю в главных ТЦ нашего города. Мы предлагали покупателям ювелирные украшения и бижутерию российских брендов, головные уборы и другие аксессуары, был «остров» с продукцией из кожи (сумки, ремни, кошельки, часы).
Тогда в Гродно было много туристов, мы неплохо зарабатывали. И решили идти к полноценному магазину. Меня очень поддерживала супруга. Она творческая личность: одно время изготавливала игрушки ручной работы, училась на швею, пока была в декрете, освоила и профессию фотографа. С ее навыками мы могли заниматься продвижением бизнеса самостоятельно. Но считали, что для полноценного магазина еще не созрели.
А потом нас подкосила пандемия. Основной поток покупателей в гродненских торговых центрах — туристы. С закрытыми границами мы лишились трафика, даже местные жители перестали ходить за покупками. У нас резко упала выручка — в 2,5 раза. Мы держались на постоянных клиентах и своих средствах.
В хорошие дни мы выходили в ноль.Сработать с небольшим плюсом было за счастье — все-таки у нас продавцы, которым нужно платить зарплату. Торговый центр пошел на уступки и сделал скидку 10−15% на аренду.
В то время мы параллельно торговали и на рынке. Где-то я даже сам стоял вместо продавца. Там людей было немного больше — из-за открытого пространства, видимо, ходить за покупками было не так страшно. Мы приглашали посетителей на рынке заглянуть в торговый центр и ознакомиться с ассортиментом наших «островков». Это сработало. Немного увеличили проходимость.
Мне кажется, наш бизнес пережил прошлый год только потому, что у нас были разные группы товаров: брали не одним, так другим. Но о стабильной прибыли мы забыли.
«Знак, что пора действовать»
Осенью прошлого года я пришел провести стандартные операции в Банке РРБ. Одна из сотрудниц предложила поучаствовать в рекламной кампании для клиентов. Главный приз — рекламная поддержка. Мне дали порядковый номер, объяснили правила. Я кивнул и в ту же секунду об этой игре забыл.
И вот за 3−4 часа до Нового года раздался звонок с незнакомого номера. В трубке парень торжественным голосом начал меня поздравлять и объяснять что-то про выигрыш.
Я думал, что это какой-то розыгрыш, и отнесся к этому событию очень сухо.
Когда мне прислали видео, на котором называют мой порядковый номер, я начал осознавать, что это не шутка и действительно есть какой-то выигрыш — рекламная поддержка от банка.
Выигрыш подтолкнул к мысли реализовать нашу идею про полноценный магазин. Но мы никак не могли найти помещение. После Нового года в ТЦ, где у нас располагаются торговые «острова», освободился павильон на 20 м². Мы подумали, что это уже второй знак.
Взяли кредит в Банке РРБ и занялись поисками поставщиков. Выбирали производителей тщательно ― оценивали дизайн коллекции, качество материалов, размерный ряд, читали отзывы в интернете.
На закупку товара мы потратили 75% средств. Остальное вложили в дизайн павильона: сделали косметический ремонт, заказали мебель и всякие мелочи. Все расставили по местам и открыли Malina Plus. «Плюс» в названии намекает на большие размеры. Изначально мы хотели сделать это нашей фишкой. Но и люди со стандартной фигурой тоже хотели что-то присмотреть для себя в нашем магазине.
Мы с супругой решили расширить размерный ряд и продавать одежду для женщин от 42 до 70 размера.Через несколько дней после открытия мы поняли, что в нашем магазине очень мало места. А в нашем понимании магазин с одеждой должен быть просторным, чтобы посетители могли свободно передвигаться и примерять на себя разные образы. Поняли, что на площади нельзя экономить, и решили расшириться — переехали в соседний павильон на 53 м². Снова сделали ремонт, дозаказали мебель.
Пока уделяли время магазину, перестали заниматься «островами». Столкнулись с дилеммой: хотели развивать новое для нас направление, но при этом сохранить то, что наработали за 7 лет. Чтобы не распыляться, перенесли практически весь ассортимент с других точек (сумки, аксессуары, платки) в магазин. Оставили только «островок» с бижутерией.
С 1 апреля магазин Malina Plus заработал в новом павильоне. Теперь «плюс» в названии говорит, что девушки любого размера могут приобрести у нас не только вещи для своего гардероба, но и аксессуары.
Мы старались подобрать ассортимент под любой вкус.
Теперь это наша фишка.
«Готовы заявить о себе»
Как только мы открылись, завели страницу в Instagram. Наверное, мы сделали это непрофессионально, но уже подключили специалистов и будем активно вкладываться в digital-маркетинг.
Очень хорошо сработала система скидок. Новость о наших ценах распространялась через сарафанное радио. Наверное, рекомендации людей и работают лучше всего.
Нашли SMM-специалиста Дмитрия и рекламного менеджера Диану. Мы подключили ее к общению с банком, чтобы он тоже принимал участие в разработке рекламной стратегии.
Говорят, что надо учиться на чужих ошибках, а мы с супругой хотим сами набить шишки и сделать что-то непохожее на других. Мы только новички в «большом» бизнесе и надеемся, что рекламная поддержка от банка поможет нам заявить о себе.
Я думаю, что большой успех возможен, если делать все открыто и с удовольствием. Наверное, каждый знает, что любому человеку мешают стать успешным всего три вещи: лень, страх и низкая самооценка. Когда доведем магазин до уровня, то откроем свое производство одежды. И это не еще одна наша мечта, а конкретная цель, и мы готовы идти к ней, прорастая сквозь асфальт. Ну, а обслуживаться, конечно, в Банке РРБ!
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«За 4 часа до Нового года раздался звонок с незнакомого номера» ― как счастливый случай помог этому парню выйти в «большой бизнес»
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