«За 4 часа до Нового года раздался звонок с незнакомого номера» ― как счастливый случай помог этому парню выйти в «большой бизнес»

Источник материала: ProBusiness



Денис Денисенко, фото из личного архива

Несколько лет торговать на рынке и мечтать о большем, но долго не решаться — это история Дениса Денисенко из Гродно. Воплотить мечту ему помог Банк РРБ . В марте 2021 Денис открыл долгожданный магазин женской одежды Malina Plus . Как воспользоваться удачей на 100%? Вот его история.

«Забыли о стабильной прибыли»

— Я занялся торговлей в 2015 году. Закупил бижутерию и открыл небольшой магазин на рынке. У меня было всего $ 1000, и то не свои — занял у родителей. Открывался наспех, потому что очень хотел иметь что-то свое.

Очень боялся, что ничего не получится. Была одна мысль: «Хоть бы не уйти в долги». Вытянул на морально-волевых ― я в прошлом спортсмен. Просто подавил все свои слабости и выстоял.

Постепенно мы стали расти, решили попробовать «островную» торговлю в главных ТЦ нашего города. Мы предлагали покупателям ювелирные украшения и бижутерию российских брендов, головные уборы и другие аксессуары, был «остров» с продукцией из кожи (сумки, ремни, кошельки, часы).



Магазин «Малина Плюс», фото предоставлено героем материала

Тогда в Гродно было много туристов, мы неплохо зарабатывали. И решили идти к полноценному магазину. Меня очень поддерживала супруга. Она творческая личность: одно время изготавливала игрушки ручной работы, училась на швею, пока была в декрете, освоила и профессию фотографа. С ее навыками мы могли заниматься продвижением бизнеса самостоятельно. Но считали, что для полноценного магазина еще не созрели.

А потом нас подкосила пандемия. Основной поток покупателей в гродненских торговых центрах — туристы. С закрытыми границами мы лишились трафика, даже местные жители перестали ходить за покупками. У нас резко упала выручка — в 2,5 раза. Мы держались на постоянных клиентах и своих средствах.

В хорошие дни мы выходили в ноль. Сработать с небольшим плюсом было за счастье — все-таки у нас продавцы, которым нужно платить зарплату. Торговый центр пошел на уступки и сделал скидку 10−15% на аренду.

В то время мы параллельно торговали и на рынке. Где-то я даже сам стоял вместо продавца. Там людей было немного больше — из-за открытого пространства, видимо, ходить за покупками было не так страшно. Мы приглашали посетителей на рынке заглянуть в торговый центр и ознакомиться с ассортиментом наших «островков». Это сработало. Немного увеличили проходимость.



Денис Денисенко с женой Еленой, фото из личного архива

Мне кажется, наш бизнес пережил прошлый год только потому, что у нас были разные группы товаров: брали не одним, так другим. Но о стабильной прибыли мы забыли.

«Знак, что пора действовать»

Осенью прошлого года я пришел провести стандартные операции в Банке РРБ. Одна из сотрудниц предложила поучаствовать в рекламной кампании для клиентов. Главный приз — рекламная поддержка. Мне дали порядковый номер, объяснили правила. Я кивнул и в ту же секунду об этой игре забыл.

И вот за 3−4 часа до Нового года раздался звонок с незнакомого номера. В трубке парень торжественным голосом начал меня поздравлять и объяснять что-то про выигрыш.

Я думал, что это какой-то розыгрыш, и отнесся к этому событию очень сухо.

Когда мне прислали видео, на котором называют мой порядковый номер, я начал осознавать, что это не шутка и действительно есть какой-то выигрыш — рекламная поддержка от банка.

Сфера предпринимательства вынуждена подстраиваться под обстоятельства, искать новые форматы работы с клиентами и порой начинать все заново. Миссия Банка РРБ — поддерживать бизнес, особенно в непростые времена. Для этого он предлагает много возможностей. Например, банком специально создан пакет « Полное обнуление », а с кредитным продуктом « РОК-Н-РОЛЛ » о вашем бизнесе будет слышно даже за пределами Беларуси. $ 25 тыс. на период до 3 лет без залога и длительного ожидания позволят быстро прокачать свое дело, а инновационные сервисы не оставят ваши вопросы без ответа. Если у предпринимателей возникают трудности, банк готов идти навстречу. Кредитный комитет банка готов пересмотреть условия, провести рефинансирование или и вовсе предоставить ипэшнику кредитные каникулы. Все проблемы решаемы.

Выигрыш подтолкнул к мысли реализовать нашу идею про полноценный магазин. Но мы никак не могли найти помещение. После Нового года в ТЦ, где у нас располагаются торговые «острова», освободился павильон на 20 м². Мы подумали, что это уже второй знак.

Взяли кредит в Банке РРБ и занялись поисками поставщиков. Выбирали производителей тщательно ― оценивали дизайн коллекции, качество материалов, размерный ряд, читали отзывы в интернете.



Магазин «Малина Плюс», фото предоставлено героем материала

На закупку товара мы потратили 75% средств. Остальное вложили в дизайн павильона: сделали косметический ремонт, заказали мебель и всякие мелочи. Все расставили по местам и открыли Malina Plus. «Плюс» в названии намекает на большие размеры. Изначально мы хотели сделать это нашей фишкой. Но и люди со стандартной фигурой тоже хотели что-то присмотреть для себя в нашем магазине.

Мы с супругой решили расширить размерный ряд и продавать одежду для женщин от 42 до 70 размера. Через несколько дней после открытия мы поняли, что в нашем магазине очень мало места. А в нашем понимании магазин с одеждой должен быть просторным, чтобы посетители могли свободно передвигаться и примерять на себя разные образы. Поняли, что на площади нельзя экономить, и решили расшириться — переехали в соседний павильон на 53 м². Снова сделали ремонт, дозаказали мебель.

Пока уделяли время магазину, перестали заниматься «островами». Столкнулись с дилеммой: хотели развивать новое для нас направление, но при этом сохранить то, что наработали за 7 лет. Чтобы не распыляться, перенесли практически весь ассортимент с других точек (сумки, аксессуары, платки) в магазин. Оставили только «островок» с бижутерией.



Магазин «Малина Плюс», фото предоставлено героем материала

С 1 апреля магазин Malina Plus заработал в новом павильоне. Теперь «плюс» в названии говорит, что девушки любого размера могут приобрести у нас не только вещи для своего гардероба, но и аксессуары.

Мы старались подобрать ассортимент под любой вкус.

Теперь это наша фишка.

«Готовы заявить о себе»

Как только мы открылись, завели страницу в Instagram. Наверное, мы сделали это непрофессионально, но уже подключили специалистов и будем активно вкладываться в digital-маркетинг.

Очень хорошо сработала система скидок. Новость о наших ценах распространялась через сарафанное радио. Наверное, рекомендации людей и работают лучше всего.



Магазин «Малина Плюс», фото предоставлено героем материала

Нашли SMM-специалиста Дмитрия и рекламного менеджера Диану. Мы подключили ее к общению с банком, чтобы он тоже принимал участие в разработке рекламной стратегии.

«Мы предоставляем многогранную поддержку клиентам в регионах, — рассказывает СЕО Банка РРБ Виталий Дранкевич. — Денису Денисенко мы помогаем с внешней рекламой его магазина женской одежды „ Malina Plus “. В подобных кампаниях мы задействуем возможности других наших клиентов. Например, в Лиде мы уже несколько месяцев размещаем рекламу на больших наружных конструкциях нашего клиента-предпринимателя. В Витебске при проведении ребрендинга и смене вывесок пользуемся услугами другого нашего клиента „ Экстра Студио “. Так мы продвигаем бизнес одних предпринимателей, поддерживаем других, пользуясь их услугами, и при этом сохраняем деньги в системе РРБ. Мы готовы привлечь своих партнеров, чтобы помогать клиентам по бухгалтерским, юридическим, страховым, консалтинговым и иным аспектам деятельности, например, сформировать программу лояльности или условия рассрочки для ритейла».

Говорят, что надо учиться на чужих ошибках, а мы с супругой хотим сами набить шишки и сделать что-то непохожее на других. Мы только новички в «большом» бизнесе и надеемся, что рекламная поддержка от банка поможет нам заявить о себе.



Магазин «Малина Плюс», фото предоставлено героем материала

Я думаю, что большой успех возможен, если делать все открыто и с удовольствием. Наверное, каждый знает, что любому человеку мешают стать успешным всего три вещи: лень, страх и низкая самооценка. Когда доведем магазин до уровня, то откроем свое производство одежды. И это не еще одна наша мечта, а конкретная цель, и мы готовы идти к ней, прорастая сквозь асфальт. Ну, а обслуживаться, конечно, в Банке РРБ!

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