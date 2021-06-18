Лавров потребовал от Запада «руки прочь от Беларуси»

Источник материала: АФН

Глава МИД РФ Сергей Лавров потребовал от западных стран прекратить вмешательство во внутренние дела Беларуси.

Ситуация в Беларуси обсуждалась в ходе телефонного разговора Лаврова с главой МИД Великобритании Домиником Раабом.

При обсуждении белорусской тематики Сергей Лавров «указал на непреложность отказа от внешнего вмешательства во внутренние дела этой страны, а также использования в отношениях с Минском языка санкций и угроз», сообщает пресс-служба МИД РФ.

Рааб на своей странице в «Твиттере» позже отметил, что обсуждался ряд двусторонних и международных вопросов, «в том числе те, по которым мы глубоко расходимся».