Прокуратура инициировала закрытие учреждения “Театр Крылы халопа” в Бресте

В начале 2021 года сотрудники ДФР пришли с проверкой в пространство "КХ", за ними — сотрудники МЧС. Позже от Гайко потребовали предъявить налоговую декларацию о доходах и имуществе. Пространство "КХ" было вынуждено временно прекратить свою работу,Еврорадио.