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Прокуратура инициировала закрытие учреждения “Театр Крылы халопа” в Бресте

18.06.2021 08:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом в Facebook сообщила его директор и руководитель пространства “КХ” Оксана Гайко.

В начале 2021 года сотрудники ДФР пришли с проверкой в пространство "КХ", за ними — сотрудники МЧС. Позже от Гайко потребовали предъявить налоговую декларацию о доходах и имуществе. Пространство "КХ" было вынуждено временно прекратить свою работу, пишет Еврорадио.

Независимое культурное учреждение начало свою деятельность в Бресте в 2014 году.


Оксана Гайко / facebook.com/aksana.haiko
 
Теги: Брест
 
 
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Об этом в Facebook сообщила его директор и руководитель пространства “КХ” Оксана Гайко.
 
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