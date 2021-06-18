ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси - хронически нелетная погода: "Шахтер" домашний матч Лиги чемпионов против "Лудогорца" проведет в Белграде

18.06.2021 08:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Чемпион страны "Шахтер" проведет первый домашний матч Лиги чемпионов не в Беларуси.




Как стало известно football.by, болгарский "Лудогорец" горняки примут в Белграде.

В столице Сербии есть как минимум пять стадионов отвечающих требованиям УЕФА для первых раундов еврокубков: "Партизан", "Райко Митич", "Омладински", "Чукарички", "Обилич".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпион страны "Шахтер" проведет первый домашний матч Лиги чемпионов не в Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гонконге произведены задержания в редакции оппозиционной газеты Apple Daily
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by