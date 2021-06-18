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В Беларуси - хронически нелетная погода: "Шахтер" домашний матч Лиги чемпионов против "Лудогорца" проведет в Белграде
Источник материала: Партизан
Чемпион страны "Шахтер" проведет первый домашний матч Лиги чемпионов не в Беларуси.
Как стало известно
В столице Сербии есть как минимум пять стадионов отвечающих требованиям УЕФА для первых раундов еврокубков: "Партизан", "Райко Митич", "Омладински", "Чукарички", "Обилич".
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В Беларуси - хронически нелетная погода: "Шахтер" домашний матч Лиги чемпионов против "Лудогорца" проведет в Белграде
Чемпион страны "Шахтер" проведет первый домашний матч Лиги чемпионов не в Беларуси.
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