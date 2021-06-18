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И для младенце, и для стaриков: Беллакт начал производство геродиетического питания

18.06.2021 08:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом сообщила Ольга Шелестовская, генеральный директор ООО «Торговый дом «Беллакт», выступая на конференции в России, пишет The DairyNews.




Геродиетическое питание - особое питание, состав которого призван обеспечить комфортное старение.

Ранее НИИ детского питания разработало для «Беллакт» три вида адаптированных молочных смесей: с рождения до 6 месяцев, старше 6 месяцев и от 12 месяцев. В том числе питание, ориентированное на рынок Китая.
 
 
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Об этом сообщила Ольга Шелестовская, генеральный директор ООО «Торговый дом «Беллакт», выступая на конференции в России, пишет The DairyNews.
 
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