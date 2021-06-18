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В Витебске ко Дню города и "Славянскому базару" объявлен субботник
Источник материала: Партизан
В Витебске 19 июня, в преддверии Дня города и "Славянского базара", пройдет субботник.
"В этом году наш город готовится принимать участников, гостей юбилейного XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", который пройдет с 14 по 19 июля. Предтечей череды фестивальных мероприятий станут праздничные мероприятия Дня города 26-27 июня. (…) В этой связи, приглашаем всех желающих принять активное участие в городском субботнике, который пройдет 19 июня 2021 года", - говорится в сообщении на сайте Витебского горисполкома. Материал
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В Витебске 19 июня, в преддверии Дня города и "Славянского базара", пройдет субботник.
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