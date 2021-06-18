"В этом году наш город готовится принимать участников, гостей юбилейного XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", который пройдет с 14 по 19 июля. Предтечей череды фестивальных мероприятий станут праздничные мероприятия Дня города 26-27 июня. (…) В этой связи, приглашаем всех желающих принять активное участие в городском субботнике, который пройдет 19 июня 2021 года", - говорится в сообщении на сайте Витебского горисполкома. Материалinterfax.by