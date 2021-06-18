Год за решеткой. Правила жизни в несвободе Виктора Бабарико

Год назад — 18 июня 2020-го — задержали Виктора Бабрико, бывшего председателя правления «Белгазпромбанка», бросившего вызов Лукашенко на президентских выборах.

Naviny.by попытались найти ответ на вопрос, как Бабарико удается сохранить силу духа в условиях несвободы и информационного вакуума.



Фото t.me/viktarbabarykaofficial

«Не жалуется на условия вообще»

«Виктор Дмитриевич показал себя очень достойным человеком во время заключения и судебного процесса», — говорит Наталья Маханько, директор благотворительного фонда помощи детям «Шанс», одним из учредителей которого является Виктор Бабарико. За 13 лет работы фонда было собрано более 17,2 млн долларов, помощь получили 1147 детей.

За этот года Наталья Маханько написала Бабарико несколько писем, но по неизвестным причинам не получила в ответ ни одного. Также Маханько была на заседании суда по делу «Белгазпромбанка».

«Он так улыбался людям, приветствовал взглядом, чувствовалось, что он очень благодарен пришедшим его поддержать. По тому, что я слышу о том, что Виктор Дмитриевич передает из СИЗО КГБ, вижу, что он сохранил чувство собственного достоинства и веру в перемены. Таких сильных людей, как он, очень немного».





Штаб Бабарико периодически публикует выдержки из писем бывшего банкира. Многие из них Бабарико прислал Марии — жительнице небольшого города в Минской области. Вот уже год, как она пишет Виктору Бабарико каждый день. От него она получила 32 письма:

«Мы не были знакомы лично, я знала его только визуально. Дружили в фейсбуке. Однажды я написала возмущенный пост по поводу работы карточки «Белгазпромбанка» и отказалась от его услуг. Представьте мой шок, когда под моим постом в фейсбуке я увидела извинения Бабарико, который выразил надежду, что я вернусь как клиент. Это при том, что я совсем не вип-клиент, у меня была кредитная карточка. Конечно, когда он решил выдвигаться в кандидаты в президенты, я вошла в инициативную группу, собирала подписи. Писать ему начала сразу после задержания».

Помимо Бабарико Мария пишет еще 70 политзаключенным, на это уходит ежедневно около четырех часов. Почти всем пишет от руки, а вот письма Бабарико набирает на компьютере — каждый день лист А4 с двух сторон:

«Форму нашей переписки можно сравнить с дневником. Я пишу всё, что происходит со мной в течение дня. Про погоду, иногда актуальные внешние истории. Пока выходил “Новы час”, о многих событиях из жизни Беларуси он знал. Мои письма не доходили нормально с августа до Нового года, теперь их собирают и отдают пачкой два раза в неделю. Иногда отдают одно из семи за неделю, иногда через одно. Логики здесь нет. Его почерк читаю легко, меня даже другие люди просят расшифровать, что он пишет».





Мария также была и на заседаниях по делу «Белгазпромбанка». Она не уверена, но думает, что он знает, что она — это она:

«Я исполнила пантомиму на суде, спрашивала жестами, показывая пачку писем одно на десять, где ответ. Я ему писала, что купила красную маску для посещения судебных заседаний, чтобы быть заметной. Он теперь для меня близкий человек, но я не воспринимаю эту историю как очень личную. Скорее считаю себя рупором, считаю, что мне повезло прорваться с письмами, рада, что через меня можно что-то передать тем, кому письма не доходят».

Мария говорит, что Бабарико «благородный интеллигентный интересный человек», не позиционирует себя как жертву, не жалуется на бытовые условия:

«Когда я позволила себе в начале переписки что-то жалостливое, он сразу ответил, что его не надо жалеть. Не жалуется на условия вообще. Он шутил, что в его характеристике еще в юности было написано, что он адаптивен и неприхотлив в быту. Из общего тона писем я поняла, что его переводили из камеры в камеру: то его соседи играют в шахматы, то нет, то есть телевизор, то нет».

За год переписки Мария убедилась, что Бабарико «поразительно любящий отец — трогательно рассказывал, как сын быстро собрал какую-то штуку из конструктора, пока он сам разбирался в инструкции».

В ответ на рассказ про интервью Александры, девушки Эдуарда Бабарико, Виктор Бабарико написал Марии: «Но особенно радостно было прочитать, что в информационном поле остаётся Эдуард. Именно такие, как он, и заслуживают самых высоких похвал. Те, кто не уехал и поверил в своё право строить свою страну для себя и своих детей, а не для “власть имущих”. Значит, будущее у нас точно есть! И я бы очень хотел в нём пожить».





Мария рассказала, что Бабарико интересуется космосом, новыми технологиями: «Какую бы тему ни подняла, он интересно реагирует. У меня рядом интернет, могу всегда что-то сверить, а он же пользуется только своими знаниями. У него многому можно поучиться».

Чему можно поучиться у Бабарико из его писем

Верить в людей и быть благодарным. В январе он писал: «Проходя через такие ситуации, мы лучше узнаем не только себя, но и обнаруживаем рядом людей, которые становятся очень быстро самыми надежными друзьями.

За свои 57 лет у меня было только два человека, которых я мог бы назвать друзьями. А за последние 8 месяцев рядом со мной или лучше сказать вместе со мной появилось столько невероятно смелых и умных людей, которых я бы хотел считать близкими и надежными друзьями.

Так что можно смело сказать — 2020 год не прошел зря. Для меня было бы огромной честью, если бы и из них кто-то думал обо мне так же».

Когда начался процесс над менеджерами «Белгазпромбанка», Бабарико написал дочери: «Хоть у меня нет возможности с присутствующими людьми поговорить, да и зрение не очень хорошее, но их веру и поддержку я реально чувствую.

Это так непривычно, когда смотришь и ощущаешь энергетику всех этих замечательных людей. Именно такие волны и формируют эмоциональный настрой. Мне кажется, что ничего не изменилось ни для них, ни для меня. Мы остались верными друг другу и тем нравственным принципам, которые были раньше. Даже может и стали ближе :)»

Сохранять чувство юмора в черные дни. Бабарико с юмором высказывался по поводу отсутствия корреспонденции.

«У моих “диетологов” новый эксперимент: похоже они не выпускают моих ответов. Во всяком случае, к вам должно было уйти достаточно много писем, но, судя по ответам, ничего вы не получили. Проверяют упорство и характер моих корреспондентов», — писал он в июне 2021 года.

А в конце мая о «диетологах» отметил следующее: «Похоже, моя диета (по письмам) перешла к этапу “голодание”».

Своей постоянной корреспондентке Марии он рассказал в письме такой анекдот: «Знакомится девушка с молодым человеком. Гуляют, разговариваю про литературу. И она ему говорит: “Вы такой начитанный. Наверное, в СИЗО долго сидели?”».

Читать книги и читать между строк. Виктор Бабарико в СИЗО КГБ читает много. Он передал вот такой список книг, которые, по его мнению, следует прочесть и нам:

«Каласы пад сярпом тваім», Владимир Короткевич

«Хрыстос прызямліўся ў Гародні», Владимир Короткевич

«Трудно быть богом», братья Стругацкие

«Антихрупкость», Нассим Талеб

«21 урок для 21-го века», Юваль Ной Харари

Бабарико был подписан на большинство печатных газет, которые выходили. Сейчас же в Беларуси не выходят в печатном виде независимые общественно-политические издания.

Адвокат Бабарико, сообщал его штаб, рассказал об уникальной способности Виктора Бабарико:

«Удивительное наблюдение. В камере у Виктора Бабарико есть телевизор с госканалами. У Виктора Дмитриевича есть уникальная способность: ему удается вычленять из пропагандистских телепередач, какие-то выводы делать, как будто он объективную информацию имел. Я уже не раз такое видел. Это особый навык. Я к нему прихожу, он говорит: «А я вот смотрел то-то». Я спрашиваю, какие он сделал выводы. Он рассказывает. Я говорю: «Удивительно! Я вам принес, распечатал то, что именно позволяет сделать эти выводы, но вы этого не видели, вы видели телевизор».

Называть вещи своими именами. В январе Бабарико написал: «… Я даже и представить себе не мог, что можно попытаться погрузить целую страну в болото лжи без возможности делать глоток свежего воздуха.

Единственное, что могу высказать, так это пожелание не терять желание выбраться из этой ситуации. Не верь, не бойся, не проси! Страшный принцип выживания в лагере теперь становится общим для жителей отдельно взятой нации».

В феврале цитировал юриста своего штаба Максима Знака, также находящегося под стражей: «Мне передали очень хорошую мысль Максима, созвучную с собственной жизнью. Он писал, что если знаешь “Зачем”, то выдержать можно почти любое “Как”. Я знаю “зачем” и всегда задавал этот вопрос прежде, чем начинать любой проект. И в прошлом году это был один из самых важных вопросов в нашей семье. Поэтому сейчас от “внешнего космоса” будет зависеть длительность и сложность “как”. Так что не расслабляйтесь».

В апреле Бабарико отреагировал на закрытие выставки «Машина дышит, а я — нет»: «Щемяще больно читать о выставке “Машина дышит, а я — нет”. Как же хочется, чтобы мы могли жить в стране, где люди являются самой большой ценностью на деле, а не в пропаганде. Нет понятия страны или государства. Есть люди и граждане. Вот это всегда забывают. “Защитим страну” должно означать “защитим человека”. Не бывает богатой и счастливой страны или государства с бедными и несчастными людьми».

После блокировки TUT.by в мае Бабарико писал: «Это уже касается каждого, независимо от политических убеждений. Преследование руководства и журналистов TUT.by и блокировка доступа к порталу, который ежедневно читали миллионы белорусов, — это удар по возможности и праву каждого человека сформировать своё мнение, по праву каждого человека думать.

Это шаг не просто в эпоху “до интернета”. Это — прыжок в Средневековье. Вопрос поставлен о лишении нас печатного слова. Альтернативное мнение просто перестает существовать, устраняется другая точка зрения. Это уже касается каждого белоруса, независимо от политических убеждений и предпочтений. Потому что в таких условиях невозможна ничья безопасность и благосостояние».

Не спать, когда надо действовать, и верить в свою звезду. «Мнение о том, что маленькое действие лучше всякого бездействия, (цитата от Вас), вселяет оптимизм. Про погоду мне тоже думается в направлении и ожидании лучшего. Хотя больше всего не нравится слово “ожидание”. Образ “ждуна” отталкивающий. Лучше — маленькими шагами, но к цели.

И, конечно же, ход времени нельзя остановить, но всегда нужно помнить: время только одна из составляющих нашей жизни. Ведь есть еще место (пространство) и сам “наблюдатель”. Так что в наших руках — менять и формировать окружающее пространство, делать самих себя лучше. Поэтому засыпать не нужно». (январь 2021-го)

В мае Бабарико писал о счастье: «…У меня реально была счастливая жизнь с 1987 года: были друзья детства и юности, встреча с любовью и семья, а также работа, которую всегда любил. И вот сейчас у меня иногда возникают мысли по оценке сегодняшней жизни. Все мои друзья — “за кратамі”, и их вина только в том, что они друзья. Любимый человек ушел, и дети выросли.

Дело, которым я занимался последние 25 лет, разрушается, и есть большие сомнения, что восстановится.

Но потом я четко осознаю, что всё совсем не так.

Друзья остались, и только один из них зашатался. Но количество людей, которых я хотел бы назвать этим словом, невероятно выросло. Их стало на порядки больше, чем за все мои 50 с лишним лет.

Семья продемонстрировала фантастическую сплоченность и целостность. Она никуда не ушла, несмотря на испытания и трудности.

А потенциал новых проектов, возникших после 20-го года, настолько интересен и огромен, что до конца не только моей жизни его хватит.

Так что, похоже, я остался счастливым человеком. И такие люди, как Вы, как те, кто в зале и в читателях, только укрепляют во мне это чувство. Спасибо всем огромное!

Мы — “Вместе”!»



