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Антициклон накрыл страну
Источник материала: Навiны
Сегодня погоду на территории республики будет формировать периферия антициклона над центральными районами Европейской части России.
По прогнозам синоптиков, будет малооблачно. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный слабый до умеренного.
Температура воздуха в регионах:
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Сегодня погоду на территории республики будет формировать периферия антициклона над центральными районами Европейской части России.
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