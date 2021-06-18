Антициклон накрыл страну

Сегодня погоду на территории республики будет формировать периферия антициклона над центральными районами Европейской части России.



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По прогнозам синоптиков, будет малооблачно. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный слабый до умеренного.

Температура воздуха в регионах:

Брест +28..+30°C;

Витебск +27..+29°C;

Гомель +27..+29°C;

Гродно +27..+29°C;

Могилев +27..+29°C;

Минск +27..+29°C.