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Антициклон накрыл страну

18.06.2021 08:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня погоду на территории республики будет формировать периферия антициклона над центральными районами Европейской части России.

Антициклон накрыл страну
Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет малооблачно. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный слабый до умеренного.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +28..+30°C;
  • Витебск +27..+29°C;
  • Гомель +27..+29°C;
  • Гродно +27..+29°C;
  • Могилев +27..+29°C;
  • Минск +27..+29°C.

 

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Сегодня погоду на территории республики будет формировать периферия антициклона над центральными районами Европейской части России.
 
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