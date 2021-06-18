Год назад. Как Бабарико оказался за решеткой

Источник материала: Салiдарнасць

«Салідарнасць» продолжает вспоминать важнейшие события, произошедшие год назад.





Фото тут и далее: Игоря Мелешко

Провокация в Гродно и последовавший за ним арест блогера Сергея Тихановского год назад стали четким сигналом о том, каким будет продолжение президентской кампании. И все же, случившийся спустя несколько недель арест Виктора Бабарико хоть и выглядел с оглядкой на гродненский скандал предсказуемым, заставил задуматься очень многих. Это был первый случай, когда участник президентской кампании оказывался за решеткой еще до конца выборов.

Предлагаем вспомнить о том, как одного из главных конкурентов Лукашенко вывели из игры.







Виктор Бабарико стал одним из тех, кто вернул интригу в президентскую кампанию. Для тех, кто давно следил за остатками политической жизни в стране, его заявка на участие в выборах не стала большой сенсацией. На это намекали программные интервью тогда еще руководителя крупного банка, опубликованные накануне старта кампании.

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Заинтриговало то, как быстро Бабарико удалось собрать огромную по белорусским меркам команду. Не говоря уже о количестве собранных за него (как и за некоторых других претендентов) подписей. Но это, в первую очередь, говорило о состоянии общества, в котором прошлым летом появился запрос на участие в большой политике.

Судя по сказанному в одном из интервью «Салідарнасці», Виктор Бабарико не очень верил в то, что его могут лишить свободы из-за участия в выборах. Приведем этот фрагмент:

«— Принимая решение идти в политику, вы думали о том, что можете все потерять, включая ваш прекрасный дом, и даже свободу?

— Я не верю…

— Во что?

— В то, что я могу это потерять.

— Свободу?

— ...Я не верю в то, что могу потерять свободу и все остальное.

Объясню почему. Мы обсуждали это с сыном. Эдуард спросил: «Ты грехи свои знаешь?»

Я сказал: «Ну, наверное, не все». Потому что не мне их считать. Но те, которые я знаю, позволяли мне быть председателем правления банка 20 лет. Поверьте, если бы было за что зацепиться, уже не раз бы это сделали. Хотя говорят: нет здоровых людей, есть недообследованные...

— Вот-вот…

— Это я тоже прекрасно понимаю. С 1993 года меня «обследуют». И за 27 лет никто ко мне не пришел и не сказал, что у меня есть признаки «болезни».

Я не употребляю наркотики. У меня есть оружие, оно зарегистрировано. Я не вожу патроны в машине. Все мои грехи тянут максимум на какие-то имиджевые истории. Например, можно сказать, что моя собака на Новый год укусила тетю, а потом переделать это в то, что зверюга Бабарико ест людей…»

Интерью было опублиликовано за два дня до ареста Тихановского, а спустя три недели задержали Виктора Бабарико и его сына Эдуарда , руководившего штабом отца.

Еще до ареста на экс-банкира посыпался град ударов: накат на «Белгазпромбанк» , давление на друзей, блокирование фандрайзингового портало MolaMola, созданного его сыном.







Теперь, оглядываясь назад, можно попытаться ответить на вопрос: «Понимал ли Бабарико, во что ввязался?» . Наверняка, не до конца. Но и отрицать очевидное также не приходится: его идея о перевернутых выборах по большому счету сработала.