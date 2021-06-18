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Год назад. Как Бабарико оказался за решеткой
18.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
«Салідарнасць» продолжает вспоминать важнейшие события, произошедшие год назад.
Фото тут и далее: Игоря Мелешко
Провокация в Гродно и последовавший за ним арест блогера Сергея Тихановского год назад
Предлагаем вспомнить о том, как одного из главных конкурентов Лукашенко вывели из игры.
Виктор Бабарико стал одним из тех, кто вернул интригу в президентскую кампанию. Для тех, кто давно следил за остатками политической жизни в стране, его заявка на участие в выборах не стала большой сенсацией. На это намекали программные интервью тогда еще руководителя крупного банка, опубликованные накануне старта кампании.
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Заинтриговало то, как быстро Бабарико удалось собрать огромную по белорусским меркам команду. Не говоря уже о количестве собранных за него (как и за некоторых других претендентов) подписей. Но это, в первую очередь, говорило о состоянии общества, в котором прошлым летом появился запрос на участие в большой политике.
Судя по сказанному в одном из интервью «Салідарнасці», Виктор Бабарико не очень верил в то, что его могут лишить свободы из-за участия в выборах. Приведем этот фрагмент:
«— Принимая решение идти в политику, вы думали о том, что можете все потерять, включая ваш прекрасный дом, и даже свободу?
— Я не верю…
— Во что?
— В то, что я могу это потерять.
— Свободу?
— ...Я не верю в то, что могу потерять свободу и все остальное.
Объясню почему. Мы обсуждали это с сыном. Эдуард спросил: «Ты грехи свои знаешь?»
Я сказал: «Ну, наверное, не все». Потому что не мне их считать. Но те, которые я знаю, позволяли мне быть председателем правления банка 20 лет. Поверьте, если бы было за что зацепиться, уже не раз бы это сделали. Хотя говорят: нет здоровых людей, есть недообследованные...
— Вот-вот…
— Это я тоже прекрасно понимаю. С 1993 года меня «обследуют». И за 27 лет никто ко мне не пришел и не сказал, что у меня есть признаки «болезни».
Я не употребляю наркотики. У меня есть оружие, оно зарегистрировано. Я не вожу патроны в машине. Все мои грехи тянут максимум на какие-то имиджевые истории. Например, можно сказать, что моя собака на Новый год укусила тетю, а потом переделать это в то, что зверюга Бабарико ест людей…»
Интерью было опублиликовано за два дня до ареста Тихановского, а спустя три недели
Еще до ареста на экс-банкира посыпался град ударов:
Теперь, оглядываясь назад, можно попытаться ответить на вопрос:
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«Салідарнасць» продолжает вспоминать важнейшие события, произошедшие год назад.
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