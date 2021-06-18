"Она помешанная": Маркл отреагировала на провал своей книги и разозлила сеть

Источник материала: Sputnik Беларусь

Жена принца Гарри Меган Маркл получила первые рецензии на свою книгу и решила ответить читателям: комментарий автора разозлил поклонников королевства.

Дебют детской писательницы Маркл - книга Bench ("Скамейка") в США приняли тепло. Книга вошла в престижный список издания New York Times и стала быстро раскупаться. А вот в Британии дебют назвали полным провалом: читатели раскритиковали работу герцогини из-за отсутствия сюжета, рифм и сильной идеи.

Но это не помешало Маркл ответить всем и подлить масла в огонь: претенциозное сообщение герцогини появилось на сайте ее фонда.

Хвастливое послание еще сильнее разозлило британцев. Маркл жонглировала странными понятиями и показывала себя с "просвещенной стороны". Словосочетания "универсальные идеи любви", "репрезентация инклюзивности" и "эмоциональная маскулинность" потеснили искренность мнения жены опального принца. Но идея была одна: у Меган есть серьезная миссия - изменить мир к лучшему.

"Бог мой, как претенциозно"; "Она помешанная"; "Мне кажется, что Меган пора завязать с писательством"; "Какой ответ - такая книга", - прокомментировали в сети.

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