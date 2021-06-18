Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Рар: "Большая семерка" зализывала раны перед встречей Путина и Байдена

Главным итогом саммита G7, предшествовавшего переговорам Джо Байдена с Владимиром Путиным, стало решение опять консолидировать, укреплять трансатлантические отношения, считает эксперт.

"Большая семерка" фактически зализывала раны, которые произошли в трансатлантическом сообществе из-за политики Трампа, который в Европе раздавал подзатыльники, никого не слушал, говорил, что США впереди всех, и создавал впечатление, что ему не нужны уже ни НАТО, ни Евросоюз", ― рассуждает Рар.

Еще в период президентства Трампа Европа начала автономизацию собственной политики, однако в тот момент она никуда не привела, говорит политолог. " Сейчас же Байдена носят на руках, все в восторге на Западе, что Америка опять полюбила Европу, что все вместе, можно опять положиться на американцев, и в первую очередь эта встреча (саммит "Большой семерки") служила тому, чтобы замять все проблемы и конфликты последних 4 лет", полагает эксперт.

Назначили врага №1

"Но все это иллюзия – что все гладко, все хорошо, потому что противостояние Америки и Европы в экономических вопросах остается, второе. Второе, что "Большая семерка" показала, и это важно для России, что Китай избран как новый образ врага. Америка боится, что Китай ее может обогнать в экономическом, политическом и военном плане, поэтому что произошло на "Большой семерке" – Байден фактически выломал все руки союзникам, заставил их встать в такую оборонительную, конфронтативную позу в отношении Китая", ― считает Рар.

Не все европейцы хотят конфронтации с КНР, поскольку у многих стран ЕС и у самого Евросоюза прекрасные отношения с Китаем, добавляет Рар. "Но Байден говорит, что тот политика стоит над экономикой, Китай нам враг, он угрожает своей агрессивной политикой, и "Большая семерка" теперь решила где-то наскрести деньги, чтобы создать антимодель для китайской стратегии "шелкового пути".

"Как это будет выглядеть, пока никто не знает. Я думаю, что Европа уже проспала ситуацию в Центральной Азии для себя, в той же Африке, в тех регионах, через которые этот "шелковый путь" из Китая будет проложен на Запад. Думаю, все эти решения останутся на бумаге. Европейцы хотят понравиться американцам, говорят – мы будем на вашей стороне. Но на самом деле не будут прекращать торговлю с Китаем", ― убежден Рар.

По мнению эксперта, все встречи Байдена с союзниками накануне переговоров с Путиным служили на самом деле одному – спасти западный однополярный мир, показать тем, кто захочет многополярного мира, что его пока не будет, и что Запад против этого мира, резюмирует Рар.

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