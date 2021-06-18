ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ЦТ по русскому языку пройдет в пятницу в Беларуси

18.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 июн – Sputnik. Централизованное тестирование (ЦТ) по русскому языку стартовало в Беларуси в пятницу, сообщает Sputnik.

Как рассказала Sputnik замдиректора по основной деятельности УО "Республиканский институт контроля знаний" (РИКЗ) Наталья Войтехович, именно русский язык стал самым популярным на ЦТ среди абитуриентов. Его будут сдавать более 50 тысяч человек. На втором месте идет математика – это испытание намерены пройти 32 тысячи абитуриентов.

Войтехович также напомнила, что опаздывать на ЦТ нельзя, в пункт тестирования можно пройти только с пропуском. Также нужно обязательно иметь при себе паспорт. Посторонних туда не пустят.

Абитуриенты будут сдавать русский язык два дня – 18 и 19 июня. Это связано с тем, что людей на этот предмет записалось много, а эпидемиологическая обстановка требует соблюдения дистанции при рассадке в аудитории.

© Sputnik / Виктор Толочко
Выспаться и никакой валерьянки – рецепты от страха перед ЦТ

На входе в пункты ЦТ всем будут выдавать маски и перчатки. Однако во время выполнения задания маску разрешается снимать.

Сертификаты по русскому языку в этом году будут приниматься от 10 баллов, но для филологических специальностей планка повыше – от 25.

Основной этап вступительной кампании продлится по 8 июля. Резервными днями централизованного тестирования будут 14, 16 и 18 июля. Как сообщила Войтехович, 14 юля можно сдавать один из всех предметов, которые заявлены для прохождения ЦТ, 16 июля тестирование пройдет только по русскому и белорусскому языкам, а 18 июля – по профильным предметам.

"Комиссии для регистрации на эти дополнительные дни будут работать во всех вузах-координаторах. В Минске это БГУ – там же и пройдет резервное тестирование. Сроки для записи – с 2 по 9 июля", - проинформировала специалист.

График ЦТ-2021

Тестирование пройдет в следующие даты:

 

  • обществоведение – 21 июня (понедельник)
  • математика – 23 и 24 июня (среда и четверг)
  • биология – 26 июня (суббота)
  • иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) – 28 июня (понедельник)
  • химия – 30 июня (среда)
  • физика – 2 июля (пятница)
  • история Беларуси – 4 июля (воскресенье)
  • география – 6 июля (вторник)
  • всемирная история (новейшее время) – 8 июля (четверг)

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Испытание по русскому языку значится вторым в списке предметов централизованного тестирования после белорусского и будет проходить в течение двух дней – 18 и 19...
 
Новости дня
Новости разные
 
Менее трети белорусских предприятий торгует через интернет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by