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ЦТ по русскому языку пройдет в пятницу в Беларуси
18.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 июн – Sputnik. Централизованное тестирование (ЦТ) по русскому языку стартовало в Беларуси в пятницу, сообщает Sputnik.
Как рассказала Sputnik замдиректора по основной деятельности УО "Республиканский институт контроля знаний" (РИКЗ) Наталья Войтехович, именно русский язык стал
Войтехович также напомнила, что опаздывать на ЦТ нельзя, в пункт тестирования можно пройти только с пропуском. Также нужно обязательно иметь при себе паспорт. Посторонних туда не пустят.
Абитуриенты будут сдавать русский язык два дня – 18 и 19 июня. Это связано с тем, что людей на этот предмет записалось много, а эпидемиологическая обстановка требует соблюдения дистанции при рассадке в аудитории.
© Sputnik / Виктор Толочко
На входе в пункты ЦТ всем будут выдавать маски и перчатки. Однако во время выполнения задания маску разрешается снимать.
Сертификаты по русскому языку в этом году будут приниматься от 10 баллов, но для филологических специальностей планка повыше – от 25.
Основной этап вступительной кампании продлится по 8 июля. Резервными днями централизованного тестирования будут 14, 16 и 18 июля. Как сообщила Войтехович, 14 юля можно сдавать один из всех предметов, которые заявлены для прохождения ЦТ, 16 июля тестирование пройдет только по русскому и белорусскому языкам, а 18 июля – по профильным предметам.
"Комиссии для регистрации на эти дополнительные дни будут работать во всех вузах-координаторах. В Минске это БГУ – там же и пройдет резервное тестирование. Сроки для записи – с 2 по 9 июля", - проинформировала специалист.
График ЦТ-2021
Тестирование пройдет в следующие даты:
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Испытание по русскому языку значится вторым в списке предметов централизованного тестирования после белорусского и будет проходить в течение двух дней – 18 и 19...
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