ЦТ по русскому языку пройдет в пятницу в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 июн – Sputnik. Централизованное тестирование (ЦТ) по русскому языку стартовало в Беларуси в пятницу, сообщает Sputnik.

Как рассказала Sputnik замдиректора по основной деятельности УО "Республиканский институт контроля знаний" (РИКЗ) Наталья Войтехович, именно русский язык стал самым популярным на ЦТ среди абитуриентов. Его будут сдавать более 50 тысяч человек. На втором месте идет математика – это испытание намерены пройти 32 тысячи абитуриентов.

Войтехович также напомнила, что опаздывать на ЦТ нельзя, в пункт тестирования можно пройти только с пропуском. Также нужно обязательно иметь при себе паспорт. Посторонних туда не пустят.

Абитуриенты будут сдавать русский язык два дня – 18 и 19 июня. Это связано с тем, что людей на этот предмет записалось много, а эпидемиологическая обстановка требует соблюдения дистанции при рассадке в аудитории.

На входе в пункты ЦТ всем будут выдавать маски и перчатки. Однако во время выполнения задания маску разрешается снимать.

Сертификаты по русскому языку в этом году будут приниматься от 10 баллов, но для филологических специальностей планка повыше – от 25.

Основной этап вступительной кампании продлится по 8 июля. Резервными днями централизованного тестирования будут 14, 16 и 18 июля. Как сообщила Войтехович, 14 юля можно сдавать один из всех предметов, которые заявлены для прохождения ЦТ, 16 июля тестирование пройдет только по русскому и белорусскому языкам, а 18 июля – по профильным предметам.

"Комиссии для регистрации на эти дополнительные дни будут работать во всех вузах-координаторах. В Минске это БГУ – там же и пройдет резервное тестирование. Сроки для записи – с 2 по 9 июля", - проинформировала специалист.

График ЦТ-2021

Тестирование пройдет в следующие даты:

обществоведение – 21 июня (понедельник)

математика – 23 и 24 июня (среда и четверг)

биология – 26 июня (суббота)

иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) – 28 июня (понедельник)

химия – 30 июня (среда)

физика – 2 июля (пятница)

история Беларуси – 4 июля (воскресенье)

география – 6 июля (вторник)

всемирная история (новейшее время) – 8 июля (четверг)

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