|
В Беларуси в случае насильственной смерти президента - в особом режиме будут работать СМИ и интернет
Источник материала: Партизан
В палате представителей в четверг рассмотрели три закона, направленных на защиту территориальной целостности, поддержание гражданского мира, а также противодействие экстремизму и терроризму.
Документом предусматривается, как будут действовать в условиях чрезвычайного положения силовики, журналисты и обычные граждане.
В Беларуси в случае насильственной смерти президента управление республикой переходит к Совету безопасности во главе с премьер-министром, а в стране незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации особое внимание к историко-культурным ценностям – сообщила депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Ирина Довгало в
Белорусский парламентарий отметила, что в случае ЧС будут предусматриваться и ограничения доступа в сети Интернет, к отдельным сетевым ресурсам и соцсетям.
И, соответственно, будет в буквальном смысле этого слова вводиться цензура, – заявила Довгало.
По словам депутата, такие шаги являются одним из элементов защиты конституционного строя и суверенитета страны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси в случае насильственной смерти президента - в особом режиме будут работать СМИ и интернет
В палате представителей в четверг рассмотрели три закона, направленных на защиту территориальной целостности, поддержание гражданского мира, а также...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)