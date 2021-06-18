ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси в случае насильственной смерти президента - в особом режиме будут работать СМИ и интернет

18.06.2021 09:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В палате представителей в четверг рассмотрели три закона, направленных на защиту территориальной целостности, поддержание гражданского мира, а также противодействие экстремизму и терроризму.

Документом предусматривается, как будут действовать в условиях чрезвычайного положения силовики, журналисты и обычные граждане.

В Беларуси в случае насильственной смерти президента управление республикой переходит к Совету безопасности во главе с премьер-министром, а в стране незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение.


В случае возникновения чрезвычайной ситуации особое внимание к историко-культурным ценностям – сообщила депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Ирина Довгало в эфире СТВ. – В особом режиме будут работать СМИ и интернет.

Белорусский парламентарий отметила, что в случае ЧС будут предусматриваться и ограничения доступа в сети Интернет, к отдельным сетевым ресурсам и соцсетям.

И, соответственно, будет в буквальном смысле этого слова вводиться цензура, – заявила Довгало.

По словам депутата, такие шаги являются одним из элементов защиты конституционного строя и суверенитета страны.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В палате представителей в четверг рассмотрели три закона, направленных на защиту территориальной целостности, поддержание гражданского мира, а также...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Она помешанная": Маркл отреагировала на провал своей книги и разозлила сеть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

19.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by