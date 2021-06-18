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Евробаскет-2021. Полиция вывела с трибун болельщиков с бчб-флагами
Источник материала: Партизан
Как сообщают читатели
Был проведен обыск.
По словам болельщиков, представители полиции заявили, что эта символика является незарегистрированной, ее попросили убрать, а в противном случае зрителям придется покинуть стадион.
Напомним, в стартовом матче Евробаскетба женская сборная Беларуси победила Испанию (53:41).
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Как сообщают читатели Tribuna.com, в Испании полиция вывела болельщиков баскетбольной сборной Беларуси, у которых были бело-красно-белые флаги.
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