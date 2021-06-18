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Видеофакт. По БТ показали БЧБ-флаги во время трансляции баскетбольной игры Испания — Беларусь

18.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Правда, через несколько секунд спохватились и закрыли кадры заставкой.

Кадры с болельщиками, которые держат бело-красно-белые флаги во время трансляции баскетбольной игры Испания — Беларусь, показали в эфире БТ, сообщает Трибуна.

Под конец гимна – операторы и режиссер трансляции из Испании решили крупно взять в кадр зрителей, которые пришли на стадион с БЧБ-флагами, да еще и с «Пагоняй». На реакцию от госТВ потребовалось меньше трех секунд – неугодную режиму символику «загородили» заставкой турнира.

Позже стало известно, что полиция Испании вывела болельщиков баскетбольной сборной Беларуси, заявив, что символика является незарегистрированной.

 
 
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Правда, через несколько секунд спохватились и закрыли кадры заставкой.
 
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