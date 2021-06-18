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Видеофакт. По БТ показали БЧБ-флаги во время трансляции баскетбольной игры Испания — Беларусь
18.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Правда, через несколько секунд спохватились и закрыли кадры заставкой.
Кадры с болельщиками, которые держат бело-красно-белые флаги во время трансляции баскетбольной игры Испания — Беларусь, показали в эфире БТ, сообщает Трибуна.
Под конец гимна – операторы и режиссер трансляции из Испании решили крупно взять в кадр зрителей, которые пришли на стадион с БЧБ-флагами, да еще и с «Пагоняй». На реакцию от госТВ потребовалось меньше трех секунд – неугодную режиму символику «загородили» заставкой турнира.
Позже стало известно, что полиция Испании вывела болельщиков баскетбольной сборной Беларуси, заявив, что символика является незарегистрированной.
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Правда, через несколько секунд спохватились и закрыли кадры заставкой.
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