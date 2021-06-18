Как Польша поддерживает молодежь, чтобы та не уезжала из страны

Источник материала: Салiдарнасць

За последние тридцать лет из Польши на запад, по разным оценкам, уехало от 2,5 млн до 4,5 млн человек. Страна долгое время являлась лидером по числу эмигрантов из Восточной Европы.

Меры, предпринятые польскими властями в 2010-е, значительно сократили отток молодежи и наиболее квалифицированных специалистов и послужили стимулом к возращению на родину уже более 100 тысяч поляков.

Как власти Польши поддерживают и удерживают от эмиграции наиболее ценные кадры?

Первая волна эмиграции из Польши пришлась на период распада социалистической системы. Но по-настоящему шоковыми стали последствия от вступления в мае 2004 года страны в Европейский союз и открытия рынков труда для поляков в западных странах.

В 2004 году это сделали Великобритания, Ирландия и Швеция, став главными базами польской диаспоры в Европе. В эти страны уезжали, в первую очередь, высококвалифицированные специалисты и молодежь. Открытие в 2011 году рынков труда Германией и Австрией привлекло туда и менее квалифицированные кадры, в основном, из западных регионов Польши.

В 2010-е польские власти предприняли ряд мер, призванных ослабить переток на запад, прежде всего, молодых специалистов. Они дали результат. Уехавших стало меньше и с этого года правительство готовит программу для создания в экономике страны 500 тысяч новых рабочих мест, которые займут возвращенцы. Их число, по последним данным, перевалило за 100 тысяч человек.

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