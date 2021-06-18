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Синоптики обещают жару на выходных: будет до +33°С

18.06.2021 09:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 июн – Sputnik. Жаркая погода ожидается в Беларуси в ближайшие дни: в отдельных районах воздух прогреется до +33°С, сообщили в пятницу в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

"18–20 июня местами по республике максимальная температура воздуха достигнет +30.. +33°С", – сказали в Гидромете.

Там также отметили, что в связи с этим в республике объявлен желтый уровень опасности.

По информации синоптиков, в субботу погоду в стране будет формировать антициклон, находящийся на территории России: осадков не ожидается, а днем воздух прогреется до +27..+32°С.

В воскресенье 20 июня погодные условия в стране существенно не изменятся, но будет жарче: днем температура воздуха составит от +28 до +33°С.

 
Теги: Минск
 
 
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Погоду на выходных будет определять антициклон из России: дождей в республике не прогнозируется.
 
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