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Ситуация на границе: очереди на въезд в ЕС стали ощутимо меньше
18.06.2021 09:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 июн – Sputnik. Очередь грузовиков на границе Беларуси с ЕС в пятницу утром стала значительно меньше, об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета.
В общей сложности оформления на границах со странами ЕС ожидают 620 грузовиков. Даже в этой ситуации самым загруженным остается литовское направление и, в частности, "Бенякони" – 250 фур.
В "Котловке" сейчас 110 большегрузов.
В "Каменном логе" 130 грузовых машин, а в "Привалке" – всего 10, но в отношении этих пунктов пограничники уточняют, что количество транспортных средств приводится на основании сведений, предоставленных оператором зоны ожидания.
Еще в одном пограничном переезде в Литву – "Видзах" – 60. Столько же скопилось в "Урабанах" на рубеже с Латвией.
В польском направлении, по онлайн-данным на сайте Госпогранкомитета, очередей нет. Такая же ситуация была и в четверг. Однако на литовском направлении грузовиков было значительно больше.
Напомним, что на белорусско-литовской границе
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В пунктах пропуска на выездах из Беларуси стоят более 600 большегрузов. В четверг насчитывалось около тысячи и основная часть – на границе с Литвой.
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