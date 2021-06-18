Ситуация на границе: очереди на въезд в ЕС стали ощутимо меньше

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 июн – Sputnik. Очередь грузовиков на границе Беларуси с ЕС в пятницу утром стала значительно меньше, об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета.

В общей сложности оформления на границах со странами ЕС ожидают 620 грузовиков. Даже в этой ситуации самым загруженным остается литовское направление и, в частности, "Бенякони" – 250 фур.

В "Котловке" сейчас 110 большегрузов.

В "Каменном логе" 130 грузовых машин, а в "Привалке" – всего 10, но в отношении этих пунктов пограничники уточняют, что количество транспортных средств приводится на основании сведений, предоставленных оператором зоны ожидания.

Еще в одном пограничном переезде в Литву – "Видзах" – 60. Столько же скопилось в "Урабанах" на рубеже с Латвией.

В польском направлении, по онлайн-данным на сайте Госпогранкомитета, очередей нет. Такая же ситуация была и в четверг. Однако на литовском направлении грузовиков было значительно больше.

Напомним, что на белорусско-литовской границе продолжается ремонт одного из самых популярных и загруженных пунктов пропуска - "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог"). Из-за работ по реконструкции, которая завершится только в 2023 году, его пропускная способность упала вдвое.

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