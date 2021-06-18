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Проклятие в сети: Билли Айлиш публично обвинили в расизме

18.06.2021 09:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Новый скандал прогремел в сети и шокировал всех поклонников поп-звезды Билли Айлиш: певицу обвинили в расизме.

19-летняя исполнительница оказалась в эпицентре скандала из-за серии видео, в котором она насмехается над акцентами жителей восточных стран. Оскорбительные ролики попали в TikTok и шокировали всех поклонников.

Айлиш обвинили в расизме и призвали "отлучить от сети": негодующие фанаты требуют публичного раскаяния и извинений от певицы.

И пока Айлиш хранит молчание и никак не комментирует случившееся, фан-клуб вступился за звезду. Некоторые фанаты отметили – это неудачная шутка, а видео были записаны много лет назад, когда Айлиш была тинейджером и "не ведала, что творит".

Айлиш уже не раз давала поводы для скандалов: в конце прошлого года звезда потеряла 100 тысяч фолловеров из-за обнаженки.

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Пользователи социальных сетей хотят "отлучить" звезду от TikTok и Instagram из-за унизительных насмешек над людьми азиатского происхождения.
 
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