Проклятие в сети: Билли Айлиш публично обвинили в расизме

Источник материала: Sputnik Беларусь

Новый скандал прогремел в сети и шокировал всех поклонников поп-звезды Билли Айлиш: певицу обвинили в расизме.

19-летняя исполнительница оказалась в эпицентре скандала из-за серии видео, в котором она насмехается над акцентами жителей восточных стран. Оскорбительные ролики попали в TikTok и шокировали всех поклонников.

Айлиш обвинили в расизме и призвали "отлучить от сети": негодующие фанаты требуют публичного раскаяния и извинений от певицы.

И пока Айлиш хранит молчание и никак не комментирует случившееся, фан-клуб вступился за звезду. Некоторые фанаты отметили – это неудачная шутка, а видео были записаны много лет назад, когда Айлиш была тинейджером и "не ведала, что творит".

Айлиш уже не раз давала поводы для скандалов: в конце прошлого года звезда потеряла 100 тысяч фолловеров из-за обнаженки.

Читайте также: