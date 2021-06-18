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Обновленный закон о донорстве крови готовят к первому чтению

18.06.2021 09:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Обновленный закон о донорстве крови готовят к первому чтению

Обновленный закон о донорстве крови готовят к первому чтению. Среди новаций – переход к безвозмездному донорству. 

Суть в том, что человек не несет никаких затрат, но государство компенсирует ему другие расходы. В их числе компенсации на питание, сохранение зарплаты из-за временной нетрудоспособности. Планируется расширить социальные гарантии для почетных доноров, а ими могут стать те, кто бесплатно сдал кровь 20 раз. После обновления закона о здравоохранении, благодаря автоматизации медицины, справки перед забором крови собирать не придется.

Кровь добровольцев нужна как при экстренных, так и при плановых операциях – это каждый день спасает жизни. В прошлом году в стране было не менее 90 тысяч доноров, примерно каждая четвертая донация бесплатная. 

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Обновленный закон о донорстве крови готовят к первому чтению. Среди новаций – переход к безвозмездному донорству.  Суть в том, что человек не несет никаких затрат,...
 
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