Стрельба в немецком Эспелькампе: двое человек убиты, подозреваемый в нападении задержан

Источник материала: ОНТ

Неизвестный открыл стрельбу в частном доме в немецком городе Эспелькамп (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия), в результате чего по меньшей мере два человека погибли. Об этом со ссылкой на данные агентства DPA сообщает ТАСС.

Жертвами стрельбы стали 48-летний мужчина и женщина, возраст которой пока не установлен. При этом самого подозреваемого в нападении удалось задержать. Им оказался 52-летний мужчина из коммуны Дипенау, расположенной в федеральной земле Нижняя Саксония, в 13 км от Эспелькампа.

При этом в полиции не стали называть произошедшее актом терроризма.

Фото: Freepik

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