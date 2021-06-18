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Стрельба в немецком Эспелькампе: двое человек убиты, подозреваемый в нападении задержан
Источник материала: ОНТ
Неизвестный открыл стрельбу в частном доме в немецком городе Эспелькамп (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия), в результате чего по меньшей мере два человека погибли. Об этом со ссылкой на данные агентства DPA
Жертвами стрельбы стали 48-летний мужчина и женщина, возраст которой пока не установлен. При этом самого подозреваемого в нападении удалось задержать. Им оказался 52-летний мужчина из коммуны Дипенау, расположенной в федеральной земле Нижняя Саксония, в 13 км от Эспелькампа.
При этом в полиции не стали называть произошедшее актом терроризма.
Фото: Freepik
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Неизвестный открыл стрельбу в частном доме в немецком городе Эспелькамп (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия), в результате чего по меньшей мере два...
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