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Стычки полиции и леворадикалов в Германии: поджоги, водометы, сотни пострадавших

18.06.2021 09:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стычки полиции и леворадикалов в Германии: поджоги, водометы, сотни пострадавших

Последствия вчерашних беспорядков до сих пор ликвидируют в Берлине. Выступления леворадикалов закончились столкновениями с полицией и поджогами. 

Поводом стала зачистка нежилых помещений, которые захватили радикалы. Активисты организовали сопротивление. В ход пошли камни, бутылки, пиротехника, горящие покрышки и все, что попалось под руку. Дома пришлось окружать и буквально выкуривать оттуда анархистов – оборону внутри держали сотни человек. По меньшей мере, 60 полицейских получили ранения.

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Последствия вчерашних беспорядков до сих пор ликвидируют в Берлине. Выступления леворадикалов закончились столкновениями с полицией и поджогами.  Поводом стала...
 
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