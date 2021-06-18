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Стычки полиции и леворадикалов в Германии: поджоги, водометы, сотни пострадавших
Источник материала: ОНТ
Последствия вчерашних беспорядков до сих пор ликвидируют в Берлине. Выступления леворадикалов закончились столкновениями с полицией и поджогами.
Поводом стала зачистка нежилых помещений, которые захватили радикалы. Активисты организовали сопротивление. В ход пошли камни, бутылки, пиротехника, горящие покрышки и все, что попалось под руку. Дома пришлось окружать и буквально выкуривать оттуда анархистов – оборону внутри держали сотни человек. По меньшей мере, 60 полицейских получили ранения.
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Последствия вчерашних беспорядков до сих пор ликвидируют в Берлине. Выступления леворадикалов закончились столкновениями с полицией и поджогами. Поводом стала...
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