Источник материала: ОНТ

Министр обороны Литвы провел инспекцию военных объектов. Итоги неутешительные: инфраструктура зияет дырами и нуждается в доработках. Тем не менее, Вильнюс продолжает попытки нарастить контингент НАТО на своей территории.

Поводы прежние: якобы от России исходит угроза. Но условия для размещения плохие: многие здания устарели, а новые построены с браком. То же с оборудованием казарм, столовых и спортзалов. Все это – на фоне скандалов с участием солдат НАТО: так, из-за недавней вечеринки с нацистскими песнями и сексуальными домогательствами к сослуживцам, Бундесверу пришлось срочно отозвать роту немецких военных из Литвы.

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